El puente evita colas en los cementerios Policías locales dirigen el tráfico en la puerta de los Remedios. / J. M. R. Los camposantos del municipio se llenan sin los agobios de otros años por la afluencia escalonada EDUARDO RIBELLES Viernes, 2 noviembre 2018, 08:56

La afluencia escalonada a los cementerios, sin colapsos en los accesos ni en aparcamientos, se ha visto condicionada por la lluvia de principios de semana. Ayer fue el día grande y los camposantos estuvieron a rebosar, pero el miércoles ya hubo mucha gente que aprovechó para limpiar y engalanar nichos, lápidas y panteones. Los vendedores de flores de los aledaños auguran un fin de semana de bastante trabajo, para atender a las personas que esperen a hoy, mañana y al domingo para efectuar la visita sin riesgo de avalancha.

Diego Mercader y María Dolores Muñoz ya tienen limpia la tumba de los padres de esta mujer y también la han adornado con flores. «Eso pese al viento que está soplando y que nos ha volado varias veces los adornos», explicó ella. A su juicio, el cementerio está siempre muy limpio en estas fechas, aunque «falto de algunos arreglos». Miguel Cánovas, que acudió a visitar y ponerle flores a su esposa fallecida, subrayó que «las instalaciones están bastante abandonadas» y los servicios de mantenimiento «funcionan de manera descuidada». «Yo me encontré con que un vehículo de limpieza se llevó un esquinado de la tumba de mi mujer y aunque he reclamado no he recibido respuesta», aseguraba.

Mientras tanto, en la puerta, el aparcamiento no deja de registrar la salida y la entrada de vehículos, ordenada de manera interina por algunos gorrillas, que escapan a la vigilancia policial. Los agentes estuvieron más pendientes de evitar colas y atascos puntuales.

El trasiego de peatones iba y venía desde tiendas de flores cercanas como la de Ana Martínez, que también lamentaba que la lluvia del martes haya concentrado la máxima actividad de su negocio en muy pocos días.

«Lo que triunfa es el clavel, pero el mejor viene de Colombia y hay que pagarlo porque con el aumento del precio del gasoil se ha encarecido dos euros la docena, para llegar a doce euros», decía. En su floristería triunfan los paquetes de diez crisantemos a seis euros, las docenas de margaritas a cinco y las rosas, que si son de la máxima calidad, pueden llegar a los 36 euros.

La afluencia escalonada continuará hoy, festividad de los Fieles Difuntos. Como es tradicional en esta jornada, el camposanto de Nuestra Señora de los Remedios acogerá un acto de homenaje a los marinos fallecidos. Tendrá lugar en el Panteón de la Armada. A continuación, se realizará la habitual ceremonia en el Mausoleo de Isaac Peral, organizada por la Base de Submarinos.