Restos del yacimiento de la Plaza de la Merced, conocida como del Lago, en una imagen de archivo. P. SÁNCHEZ / AGM

El PSOE pide una intervención urgente sobre los restos arqueológicos de la plaza del Lago, en Cartagena

Lunes, 18 de agosto 2025, 23:57

El concejal socialista Pedro Contreras exigió ayer la puesta en marcha de un proyecto de rehabilitación y puesta en valor de los restos arqueológicos de la plaza del Lago, así como de todo el entorno. «El Decumano Máximo está lleno de matorrales y suciedad, cuando debería estar perfectamente conservado y puesto en valor», criticó el edil.

Contreras recordó que, en 2023, se encargó la redacción de la ampliación del proyecto de excavación, sin que hasta el momento se haya conocido en qué va a consistir ni se hayan fijado plazos ni presupuestos para su ejecución.

«Para el gobierno de PP y Vox, el centro histórico se limita al entorno de la calle Mayor. Todo lo que pasa de la Serreta no existe para ellos y clara muestra de ello es el estado del Lago y sus alrededores. Hicieron un proyecto rápido y económico para lavarle la cara a este espacio, pero no es suficiente. Necesita una reforma adecuada e integral, que incluya la recuperación de los restos arqueológicos y su puesta en valor», insistió Contreras.

El concejal socialista señaló que, si dichas obras no se acometen, este espacio seguirá «languideciendo y muriendo por el abandono al que lo someten PP y Vox».

Este periódico preguntó al Ayuntamiento si tenía prevista una intervención próxima en el entorno del Lago. Portavoces oficiales respondieron que «se hacen limpiezas periódicas del yacimiento».

