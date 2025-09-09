La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de archivo de un neumólogo preparándose para realizar una prueba. Antonio Gil/ AGM

El PSOE de Cartagena denuncia que las listas de espera superan el tope legal en ocho especialidades

Eva Cavas

Martes, 9 de septiembre 2025, 01:08

Neumología, Dermatología, Traumatología y Anestesia son cuatro de las ocho especialidades en las que, tal y como denunció este martes el PSOE, las listas de espera superan el límite legal establecido de 50 días. El concejal socialista Pedro Contreras indicó que son ocho las especialidades sanitarias en las que ésto ocurre y que también se supera la espera establecida en seis pruebas diagnósticas.

«Además, hay más de 7.400 vecinos que ni siquiera han sido citados, por lo que la realidad es aún peor que la que recogen los datos oficiales», denunció Contreras.

En concreto, en Neumología la lista de espera es de 154 días; en Dermatología de 111 días; en Traumatología de 95 y en Anestesia de 83 días, por poner sólo algunos ejemplos. Para realizar un electromiograma hay que esperar 46 días; para un electroencefalograma, 45 días; una ecografía, 34 días; y para una prueba que detecte patologías en la médula, 49 días.

«El total del tiempo acumulado de retraso para obtener un diagnóstico se puede aproximar a los 7 meses, algo que nos parece absolutamente intolerable porque estamos hablando de la salud de las personas y de su vida. Lo que evidencia que estamos a la cola en lo que a atención sanitaria se refiere», afirmó. El edil presentará una iniciativa al próximo Pleno.

Aumento de la actividad

Preguntados por estos datos, fuentes del Área II de Salud afirmaron que su «compromiso es siempre el de mejorar los tiempos de espera de los pacientes, garantizar su seguridad y ofrecer la máxima calidad en la atención».

Las mismas fuentes indicaron que en 2024 «aumentó la actividad con 170.377 pruebas diagnósticas, 431.449 consultas externas y casi 18.000 cirugías. Ingresaron en el complejo hospitalario de Cartagena 30.903 pacientes, un 4% más que en 2023 y se atendieron en los servicios de Urgencias a más de 200.000 pacientes». «El complejo hospitalario cuenta con más de 50 especialidades médicas quirúrgicas, por lo que el grado de cumplimiento se situaría en el 85%, junto con el esfuerzo de haber conseguido estar al 100% en Primaria».

