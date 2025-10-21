El PSOE de Cartagena denuncia falta de psiquiatras en el Centro de Salud Mental La Consejería de Salud reconoce escasez de especialistas y carga la responsabilidad sobre el Ministerio de Sanidad

C. R. Cartagena Martes, 21 de octubre 2025, 23:26 Comenta Compartir

El PSOE denunció este martes la falta de psiquiatras en el Centro de Salud Mental, lo que está provocando retrasos en el tratamiento de pacientes, con el riesgo que esto conlleva para su salud. Los socialistas señalaron que hay usuarios que han presentado quejas formalmente porque llevan más de diez meses esperando para ser atendidos tras varias citas anuladas.

«La salud mental es una cuestión muy seria que requiere de un tratamiento continuado y de un seguimiento por parte de los especialistas que no se puede interrumpir, ni retrasar. Por eso es fundamental que el Servicio Murciano de Salud garantice siempre la asistencia a los pacientes sin demoras», demandó el concejal Pedro Contreras.

El edil recordó que hace más de dos años que Noelia Arroyo, junto al presidente, Fernando López Miras, anunció la puesta en marcha de un segundo centro de salud mental en Cartagena. «Es otra de las promesas vacías de Arroyo, que se hizo la foto y se olvidó del proyecto. Es fundamental mejorar la asistencia sanitaria a las personas con enfermedad mental y desde el Partido Popular no están trabajando para hacerlo. Los problemas en esta área se suman a las largas listas de espera, la falta de personal y de medios en centros de salud y hospitales, la ausencia de inversiones reales en el Rosell y otras muchas carencias que no nos podemos permitir. Con la salud de los cartageneros no se puede jugar», reivindicó el edil socialista.

Por su parte, portavoces de la Consejería de Salud respondieron que continúan desplegando la Estrategia de Mejora de la Salud Mental 2023/2026. Reconocieron no obstante que hay falta de especialistas para mejorar la calidad asistencial. «Por ello seguiremos exigiendo al Ministerio que ponga los medios necesarios para que haya más facultativos capaces de atender esta demanda de salud. No olvidemos que el Ministerio de Sanidad es responsable del déficit de médicos y profesionales sanitarios a nivel nacional y no aborda este problema», recriminaron al Gobierno central.

Las mismas fuentes señalaron que, «en los últimos tres años, el Centro de Salud Mental de Cartagena incrementó su plantilla con dos psiquiatras. En psicología se ha creado una plaza estructural y también se han reconvertido dos plazas de enfermería generalista a especializada en salud mental y hay un puesto más de personal administrativo».

Resaltaron asimismo que la Red de Salud Mental regional llevó a cabo 521.369 consultas el año pasado, de las que 66.062 fueron primeras atenciones y el resto, sucesivas y revisiones.