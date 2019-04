Psicólogos y médicos alertan de un repunte del consumo de heroína y crack entre jóvenes

«Llegué a robar en el trabajo, en casa y a mi pareja para comprar cocaína a diario»

Al principio, cuando apenas tenía veinte años, consumir cocaína era solo para divertirse los fines de semana, pero «poco a poco todo se fue liando hasta que, sin darme cuenta, comenzó a ser una necesidad todos los días, hasta el punto de que me veía en la obligación de robar en casa, a mi pareja y en el trabajo, para poder costeármela». La historia de Salvador (el apellido prefiere mantenerlo en el anonimato), un joven de unos treinta años, es como la de los más de doscientos que llegan cada año a La Huertecica, un colectivo de ayuda a drogodependientes, cuyos centros de atención y rehabilitación están en Santa Ana.

Su consumo de cocaína durante casi doce años le llevó a una situación «insostenible». El no tener los mandos de su vida, debido a la adicción, le llevó a una encrucijada de la que ahora intenta salir. «Llegué hace cinco meses, tras contarlo en casa, porque ya era muy evidente mi problema. Hasta entonces jamás lo había admitido. Siempre pensaba: 'Con esto puedo', pero no, no se puede», cuenta. Después de ese tiempo ya ve el final de un túnel muy largo. «Desde que me dije: 'Necesito ayuda', hasta ahora, lo he pasado muy mal. Esto no ha sido un camino de rosas. Solo gracias a la ayuda de estas estupendas profesionales que tenemos en La Huertecica, ahora pienso que podré salir», añadió.

A Salvador le queda poco más de un mes para acabar con la terapia. En tan poco tiempo y gracias a su trabajo ha conseguido ya recuperar a su pareja y la confianza de su familia, que «para mí es lo más importante». Mientras se recupera en la Comunidad Terapéutica de La Huertecica, en la finca los Alanos en las cercanías de Santa Ana, está participando en un cursos de formación, de lo que antes de entrar al centro trabajaba, de camarero.

«Quiero darle una nueva orientación a mi vida laboral. Siempre me he dedicado a la hostelería, un sector muy relacionado con las drogas. Ya ahora estoy muy contento. Me estoy dando cuenta de muchas cosas, de los errores de la vida», comentó ya con los ojos llenos de lágrimas.

Según los datos de esta asociación, el 60% de las personas que llegan a este centro son politoxicómanos, que consumen heroína, cocaína y hachís, principalmente. El resto son adictos al alcohol y al juego, una de las adicciones que más están incrementándose en los últimos años en la ciudad.