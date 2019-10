Noelia Arroyo: «Los proyectos estratégicos cuesta sacarlos adelante por falta de puentes tendidos» Noelia Arroyo, en la escalera principal del Palacio Consistorial de Cartagena. / Antonio Gil / AGM La vicealcaldesa de la ciudad portuaria asegura que «el enfrentamiento, la queja, la excusa y el relato de algunos partidos han sido más importantes que conseguir un buen resultado para Cartagena» GREGORIO MÁRMOL Cartagena Domingo, 13 octubre 2019, 10:43

La próxima semana se cumplirán cuatro meses del polémico pacto del PSOE, PP y Ciudadanos para alejar del Gobierno municipal de Cartagena a la lista más votada en las elecciones de mayo, MC, que lidera José López. La vicealcaldesa y concejal de Bienestar Social, Noelia Arroyo, del PP, que tomará en 2021 el relevo de la socialista Ana Belén Castejón como alcaldesa, insiste en esta entrevista en que aún siguen en la fase de acoplamiento y definición de objetivos hasta 2023. En unos días, el equipo de gobierno iniciará la tramitación del presupuesto de este año y ultimará uno más ambicioso para el que viene. La prioridad ahora, asegura, es desbloquear temas enquistados en la estructura administrativa municipal.

-Hay cartageneros que siguen sin comprender el pacto PP-PSOE-Cs. Lo ven artificial, sobre todo por la alianza de los dos primeros partidos. Pasados cuatro meses, ¿se arrepiente de ello? ¿Cómo lo explica?

-No me arrepiento de nada. El día 26 de mayo, por la noche, analizamos los resultados, que eran más ajustados que nunca: seis partidos sin mayoría suficiente para gobernar con estabilidad y solidez. Viendo al ganador [MC], había dos cuestiones que llamaban la atención: no quería pactar y se cerraba al diálogo, a su discurso de aislamiento, de bloqueo, de generar miedo y enfrentamiento, de odio y de rencor. Ante esa situación, me propuse liderar un acuerdo para que Cartagena gozara cuatro años de estabilidad, basado en un pacto de gobierno con medidas concretas. Pese a las reticencias de los primeros momentos, conforme se acercaba el momento del pleno, crecía la presión social para evitar que en Cartagena se gobernara en minoría y quedaran paralizados determinados temas.

- ¿No consideró antinatura aliarse con el PSOE?

-Soy cartagenera antes que militante del PP y lo puedo decir así por ser del PP. Conté con el respaldo de mi partido para tomar la mejor decisión para Cartagena. A otros socios de gobierno, en cambio, les ha costado la expulsión. Tenía muy claro que mi compromiso, y el de mi equipo, era saber interpretar un consenso necesario para ofrecer a Cartagena lo que necesitaba en ese momento.

- ¿Tan malo era para el municipio que gobernara MC en minoría?

- MC quería conformar un gobierno de no al diálogo y sí al aislamiento, sí al enfrentamiento, sí al victimismo, sí a quejarse... Decían que no querían gobernar con el PP y con Cs no les daba para ello. Se cerraron al diálogo y había una necesidad de buscar consenso para comenzar a trabajar ya. Ellos fueron los que abandonaron al PSOE en la anterior legislatura, dejándolos en minoría y con problemas para aprobar el presupuesto.

- ¿Sintió miedo tras el pacto y aquel 'verdades como puños y a la cara' de un furibundo José López?

- Solo sentía que cumplía con mi deber. Si alguien dudaba del pacto, quedó justificado desde el primer momento con el comportamiento de López. Lo único que le diferencia de Quim Torra es el idioma.

-Usted fue hostigada e increpada en la calle. ¿No temió?

- Sentí la intimidación. Ellos juegan a eso, a presionar, a apretar a la gente para que cuando nos vean por la calle nos insulten y amenacen, respondiendo a la estrategia marcada por López y su equipo, que lo justifican. Veo las imágenes de otros lugares donde hay separatismo y populismos radicales y se asemeja bastante. Juegan a lo mismo: a la intimidación, a presionar a sus rivales políticos con enfrentamientos personales, al rencor, al odio.

- La oposición asegura que el equipo de gobierno responde a intereses de poderes fácticos radicados en la ciudad de Murcia. ¿Es así?

- No. Este gobierno responde a un ejercicio de responsabilidad y compromiso con Cartagena; a ser valientes, anteponiendo el interés del municipio al particular para salir del aislamiento, el odio y el rencor. Nosotros no queremos levantar muros, sino tender puentes. Esa es la colaboración exigente que creemos que dará resultado. ¿De qué sirve estar instalados en el victimismo y la queja permanente? Yo busco resultados, no repartir excusas. El victimismo no cambia ni mejora nada.

- Hay muchísimos cartageneros críticos y recelosos, que no notan mejoras. ¿Qué les dice?

- Llevamos solo cuatro meses y este gobierno es a cuatro años. Entiendo que el ciudadano de a pie, que no conoce los tiempos ni los procedimientos, crea que hay cosas que se deben resolver mucho antes. En estos cuatro meses hemos trabajado para aprobar cuanto antes un presupuesto y empezar a ejecutar medidas. El presupuesto de 2019 es necesario, pero el verdaderamente importante es el de 2020. El objetivo es desbloquear asuntos que generan frustración y hartazgo, que llevan muchos años sin resolver por ese bloqueo entre administraciones, y mejorar servicios que están en el día a día de los ciudadanos: limpieza, gestión de recursos, seguridad, alumbrado y otros temas que son las quejas diarias en barrios y diputaciones. En estos cuatro meses estamos sentando las bases y la estructura necesaria para hacer cosas. Estamos ahora con todo aquello que no necesita presupuesto. Por ejemplo, hemos desbloqueado instalaciones para nuevos juzgados. También sabemos que en el presupuesto regional del año que viene habrá dinero suficiente para abrir Hemodinámica en el Santa Lucía las 24 horas y está próximo el traslado a Cartagena de la Consejería de Turismo.

-Habla de fallos y de bloqueo entre administraciones. Escuchándola da la sensación de que no se han hecho las cosas bien en el Ayuntamiento en los últimos años.

-Ha habido inestabilidad política, que produce bloqueo y parálisis. Pero creo que el acuerdo de tres partidos que trabajan con cualquier administración en lo que les une y no en lo que les separa es positivo. Aquí trabajamos todos como equipo, con la camiseta de Cartagena y no con la de nuestros partidos. Sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. En la campaña electoral denunciamos aquellas cuestiones que eran mejorables o no funcionaban fruto del clima político, inestabilidad e incertidumbre que había. Pero ahora no podemos seguir quejándonos, ahora formamos parte del gobierno y tenemos que buscar soluciones.

- El cartagenero de a pie siente que su municipio no recibe de la Comunidad los recursos que necesita. ¿Lo comparte usted, que ha sido consejera del Gobierno regional?

- Creo que cualquier alcalde exige más para su municipio, siempre. Y es lógico. Yo quiero lo máximo para Cartagena, incluidas inversiones privadas. Siempre se puede antojar que es mejorable la aportación y financiación que se recibe. Lo que creo es que los últimos años se ha centrado mucho la atención en lo que pueden hacer otras administraciones debido a la incapacidad de resolver aquí, en Cartagena, las cuestiones propias. Como consejera, he vivido cómo el anterior alcalde protagonizaba manifestaciones pidiendo a la Comunidad invertir mucho más para un nuevo consultorio médico en San Antón, cuando él no cedía la parcela necesaria para ello.

- Al margen de polémicas de políticos, la realidad es que los vecinos de La Aljorra, por ejemplo, llevan un lustro esperando el nuevo colegio comprometido.

- Ese es otro ejemplo. Eso no ocurre por un problema de financiación. Hay fondos europeos.

- ¿Tiene la impresión de que en Cartagena cuesta muchísimo más que en otros sitios sacar adelante proyectos estratégicos, como la zona de actividades logísticas y el Corredor Mediterráneo, por ejemplo?

- Porque se han levantado muros y no se han tendido puentes. Eso cambia con este nuevo gobierno. A veces, el enfrentamiento, la queja permanente, el buscar excusas y el relato de determinados partidos políticos han sido más importantes que conseguir un buen resultado para Cartagena. Aquí, lo que necesitamos ya es colaboración exigente, reivindicar lo que necesitamos buscando puntos de encuentro para conseguir resultados. A menudo se necesita la colaboración del Ayuntamiento y, si no existe, todo se para, que es lo que ha pasado en los últimos cuatro años.

- ¿Qué necesita del Ayuntamiento la Comunidad para poner el Rosell a pleno rendimiento?

- Hay cuestiones que incluimos en nuestro acuerdo de cien medidas que son prioridades para trabajar con la Comunidad: nuestro Mar Menor, las mejoras de los servicios e inversiones en colegios. Pero, insisto, si no se gestionan estos asuntos con colaboración y diálogo exigente no llegan los resultados. Ha habido mucho político defendiendo a Cartagena desde el odio, el enfrentamiento y el rencor.

- ¿Qué responsabilidad tiene en todo lo que no se hizo su socia de gobierno? Fue alcaldesa dos años y vicealcaldesa otros dos.

- Ana Belén ha aprendido mucho de lo que es un pacto desde la lealtad y la convicción de trabajar por Cartagena. El otro pacto [con MC] estaba basado en la deslealtad para que no se resolvieran los principales asuntos. A cada uno hay que exigirle una responsabilidad. En la anterior legislatura, durante el primer tramo, fue leal a su socio de gobierno buscando estabilidad. Se encontró que como no había programa, no hubo equipo. Cada uno trabajaba para su partido. Y cuando llegó el momento de la alternancia institucional, López la dejó tirada en minoría. No estoy aquí para justificar la gestión anterior, porque eso ya lo juzgaron los cartageneros en las elecciones. Pero no es fácil cuando tu socio abandona el gobierno en el peor momento, te deja con seis concejales y sin presupuesto. Al final, aquel castigo no fue para Castejón sino para Cartagena.