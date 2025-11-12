Proponen crear en Cartagena un camino de Alatriste que lleve a la escultura El grupo MC pedirá que se graben en bronce fragmentos de las novelas y se coloquen entre la Puerta de Murcia y la plaza del Cuartel del Rey

La creación de un camino de Alatriste, que lleve directamente a la escultura del célebre personaje creado por Arturo Pérez-Reverte, que está previsto instalar en la plaza del Cuartel del Rey, es la propuesta que el grupo MC elevará al próximo Pleno municipal. Así lo explicó el concejal de MC Enrique Pérez Abellán, quien indicó que el propósito es «conectar física y simbólicamente la escultura con el principal eje comercial y de vida de la ciudad de Cartagena».

El itinerario comenzaría en la calle Puerta de Murcia hasta la plaza en la que se va a colocar la estatua, a través de la calle Intendencia, y consistirá en la instalación de fragmentos de las novelas del Capitán Alatriste con letras de bronce sobre el pavimento «convirtiendo este paseo en una experiencia emocional, estética y reflexiva», comentó el edil.

MC pide en su moción encargar un anteproyecto que defina la selección definitiva de las citas a reproducir, el emplazamiento exacto, la tipografía y el material, así como las condiciones de accesibilidad, iluminación y mantenimiento del conjunto.

«Con este proyecto, no solo se rendirá homenaje al escritor cartagenero Arturo Pérez-Reverte, sino que aportará coherencia urbana a la intervención ya prevista en la plaza, asegurando su conexión con el corazón de la ciudad. No es solo una propuesta cultural, es una estrategia urbana y simbólica», manifestó Enrique Pérez Abellán.