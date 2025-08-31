MC propone transformar las vías pecuarias en caminos forestales para frenar incendios en Cartagena Pérez Abellán reclama medidas que eviten su propagación tras el fuego que arrasó 14 hectáreas de matorral en las cuestas del Cedacero

El incendio que arrasó hace una semana con 14 hectáreas de matorral en las cuestas del Cedacero ha motivado al concejal de MC Enrique Pérez Abellán a preparar una moción en la que propone que se transformen en caminos forestales las antiguas vías pecuarias que recorren el término municipal y que están actualmente en desuso. «Lo ocurrido en las cuestas del Cedacero, zona oeste del municipio, nos lleva a proponer mejoras en prevención de medios, medidas e infraestructuras que faciliten aumentar la seguridad a la población y la accesibilidad a focos de propagación de siniestros catastróficos», recoge el escrito.

El edil explicó que «las vías pecuarias han sido itinerarios por donde ha discurrido tradicionalmente el transito ganadero, ligado en gran medida a la trashumancia y otras formas de ganadería extensiva, podrían ser recuperadas y adaptadas a caminos forestales que faciliten la mejor accesibilidad ante posibles incendios que representen un riesgo para la población, los bienes y el medio ambiente».

Pérez Abellán manifestó que se le debería de buscar a su itinerario alguna otra utilidad y actividad complementaría, ya sea «socioeconómica, cultural, recreativa, deportiva, turística y de investigación, además de otras funciones ambientales como infraestructuras verdes y corredores ecológicos que conecten espacios naturales entre sí y adquieran un valor fundamental en los procesos de conservación de los ecosistemas naturales y biodiversidad».

El municipio de Cartagena cuenta con un inventario de dieciocho itinerarios en vías pecuarias y una longitud aproximada de 215 kilómetros. Su mantenimiento, conservación y restitución de espacio de algunas de ellas, corresponde al Gobierno regional, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, organismo que MC estima «debería ponerlas en valor y uso», en coordinación con el Ayuntamiento de Cartagena.

«No olvidemos que estos itinerarios o caminos son esenciales para tareas de vigilancia forestal, prevención de incendios, gestión ambiental y, además, no solo garantizan la vertebración de espacios protegidos, sino también son esenciales para el día a día de muchos vecinos, también para la poca ganadería aún existente, el turismo, el senderismo, etc», manifestó el concejal.

En el texto de su moción, MC también propone la instalación «de paneles informativos e interpretativos que den a conocer los principales valores ambientales, agrícolas, geológicos y etnográficos, contribuyendo a crear una cultura ciudadana de respeto y protección del medio ambiente».

