Programa completo de Navidad 2025 en Cartagena: todas las actividades por dáis Será «una oferta variada y de calidad, que llegará a todos los rincones del municipio», según avisó la alcaldesa

Cartagena celebra su Navidad con más de 300 actividades repartidas por todo el municipio y que comenzarán este viernes 5 de diciembre con un gran espectaculo lumínico formado por más de 200 drones, que crearán en el cielo de Cartagena un cuento de Navidad. El lema de este 2025 es 'Cartagena, mágica en Navidad'.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, presentó este lunes la programación completa desde el vestíbulo del Palacio Consistorial, «una oferta variada y de calidad, que llegará a todos los rincones del municipio», según explicó la primera edil.

Programación de Navidad por días

5 de diciembre

19.00. Encendido navideño en la Explanada del Puerto. Actuación del grupo Russingers y espectáculo de drones navideños con castillo de fuegos artificiales.

6 de diciembre

Inauguración del Belén de la Plaza San Francisco.

12 de diciembre

Inauguración del mercado de artesanía. Hasta el 5 de enero de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00.

19.30. Inauguración del Belén de la plaza de las Antiguas Puertas de Madrid. Un Belén a tamaño real acompañado por el concierto de la soprano Inés Amanda Navarro y la Coral Discantus

20.00. Concierto navideño de la Cuarentuna de Cartagena en Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús (San Diego).

20.00. Hipnosis de comefis en el Teatro Circo Apolo El Algar.

13 de diciembre

18.00. Concurso de villancicos de la Cofradía del Resucitado en Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy.

20.00. Musical de Lilo & Stitch 'Ohana' en Teatro Circo Apolo El Algar.

20.15. Concierto de la Orquesta Sinfónica de Cartagena y la Coral Discantus en la Parroquia Santa Maria de Gracia.

14 de diciembre

11.30. III Ensayo Solidario Tambores Quillo en el Parque García Pagán. Para disfrutar de la música y colaborar por una buena causa. se recaudan fondos para la asociación Pupaclown, payasos de hospital.

12.15. Concierto de la Orquesta Da Capo Misercua y Coro Misercua en la Parroquia San Ginés de la Jara.

19.00. Agustín Giménez en 'Casi para adultos' en el Teatro Circo Apolo El Algar. Una divertida obra pensada para el público adulto, con humor y situaciones cotidianas.

19.45. Concierto de la Unión Musical Cartagonova en la parroquia castrense de Santo Domingo.

17 de diciembre

12.20. Campaña solidaria de recogida de dulces navideños en Plaza del Icue.

18 de diciembre

13.00. Concierto 'Stolen' en la Explanada del Puerto. Un concierto inaugural de uno de los espacios más significativos de la Navidad de Cartagena con el grupo cartagenero.

16.30. Taller de adornos navideños en el Huerto urbano José María de Lapuerta. Los más pequeños crearán bonitos adornos para llenar de color y alegría sus hogares.

17.30. Las Guerreras K-Pop en el Teatro Circo Apolo El Algar. El teatro se llena de ritmo con las Guerreras K-Pop y su espectáculo lleno de baile,energía y diversión.

19 de diciembre

18.30. '…Y entonces Cataplan' PupaClown en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. Pipa, Membrilla y Gllosino intentan recomponer unos cuentos clásicos que se han mezclado en una divertida locura.

19.30. Concierto del tenor Pablo Martínez Gil y el coro del Conservatorio de música de Cartagena en la Plaza Antiguas Puertas de Madrid.

21.30. Juanjo Artero en 'Asesinato en el Orient Express' en el Teatro Circo Apolo de El Algar. Adaptación del clásico misterio de Agatha Christie, cargada de suspense y elegancia teatral protagonizado por Juanjo Artero.

20 de diciembre

11.00 a 14.30. Talleres navideños infantiles en parque de Los Juncos.

11.00 y 12.30. Cuentacuentos + taller 'Los duendecillos' en la asociación de vecinos San Félix.

12.30. Espectáculo 'Viva la Navidad!' en el Parque Los Juncos. Mickey, un simpático elfo y un muñeco de nieve quieren llenar el parque de música y alegría.

16.30 y 18.00. Cuentacuentos + taller `La niña del farol´ en la Asociación de vecinos de Ciudad Jardín.

19.15. Concierto de la Escuela Coral Sauces y Banda Agrupación Musical Sauces en La Iglesia de El Carmen.

20.30. Concierto de la Coral Iuvenis Música y la Banda Ntra. Sra. de la Soledad de Molinos Marfagones en la Parroquia San Vicente de Paul.

21 de diciembre

11.00 a 14.30. Talleres navideños infantiles.

12.00 Misa flamenca por la familia Piñana en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús.

12.15. Coral Polifónica Carthagonova en la Parroquia San Ginés de la Jara.

18.30. Desfile de Papá Noel en la Plaza del Ayuntamiento. Recorrido. Plaza del Ayuntamiento, calle Mayor, Puertas de Murcia, Santa Florentina, del Parque, Canales, del Carmen, Tolosa Latour, Jabonerías y Plaza del Icue donde Papá Noel se quedará para recibir a los más pequeños y su comitiva continuará el recorrido de vuelta hasta Plaza del Ayuntamiento.

22 de diciembre

11.30. Concierto coro y orquesta de los alumnos del IES Juan Sebastián Elcano en la Parroquia San Vicente de Paul.

12.30. Espectáculo 'Música y Navidad' en el Parque de Los Juncos. Drilo presenta un nuevo espectáculo con la actuación de Bluey y Bingo.

17.00 a 20.30. Recepción de Papá Noel en la Plaza del Icue.

17.00. Taller Lana Land en Plaza España.

23 de diciembre

11.00 a 14.30. Talleres navideños infantiles.

11.00 a 13.30. Recepción de Papá Noel en la Plaza del Icue.

12.30. Espectáculo 'Música & Navidad' en el Parque Los Juncos.

17.00. Taller Palitos y estrellas en Plaza de España.

17.00 a 20.30. Recepción de Papá Noel en la Plaza del Icue.

18.00. Tombuctú teatro presenta 'Míster Blue, el ratón hipnotista' en Plaza de España.

19.00. El Desconcierto Navideño en Plaza de España.

24 de diciembre

11.00 a 14.30. Talleres navideños infantiles.

25 de diciembre

11.00 a 14.30. Talleres navideños infantiles.

26 de diciembre

11.00 a 14.30. Talleres navideños infantiles.

13.00. Concierto de Clandestinos en la Explanada del Puerto.

17.00. Taller Formas y texturas en la Plaza de España.

18.00. Imagilusión presenta ´Around the world' en Teatro Circo Apolo de El Algar.

19.00. Concierto 'Descariñados' en Plaza de España.

20.15. Concierto Navidad en armonía en Plaza de Icue.

21.00. Taller de adornos navideños en madera en Concejalía de juventud. Paseo Alfonso XIII.

21.00. Taller de aperitivos navideños en Concejalía de Juventud. Paseo Alfonso XIII.

21.00. Taller de doblaje de voz. Especial navidad en Concejalía de Juventud. Paseo Alfonso XIII.

27 de diciembre

11.00. Talleres navideños infantiles. Parque de Los Juncos.

11.30 horas. Encuentro de Cuadrillas del Campo de Cartagena. Calles del centro.

28 de diciembre

11.00. Talleres navideños infantiles. Parque de Los Juncos

11.30. III Ensayo solidario Tambores Quillo. Parque García Pagán

12.30. Concierto Coral Tomás Luís de Victoria. Parroquia Sagrado Corazón de Jesús (San Diego).

12.30. Taller de esparto y corro de esparteras. (12.30 Plaza Juan XXIII.

29 de diciembre

11.00 a 14.30. Talleres navideños infantiles. Parque de Los Juncos

12.30. Espectáculo 'Música & Navidad' Parque Los Juncos.

17.00. Taller navideco. Plaza de España.

19.00. Concierto Cluster Violet + Carlos Vudú y El Clan Julkebox. Plaza de España.

20.15. Concierto zambomba flamenca del conservatorio de Cartagena. Plaza del Icue.

30 de diciembre

11.00 a 14.30. Talleres navideños infantiles. Parque de Los Juncos.

19.00. Concierto ' Número uno' Diego Martín. Plaza de España.

20.15. Concierto de Mood Swing. (Plaza del Icue.

20.30. Concierto de Navidad de la JOSCT 'Apoteosis de la danza'. El Batel.

12.30. Espectáculo 'Música & Navidad'. Parque Los Juncos.

11.30. Fiestas fin de año ´Las campanadas suenan para los mayores´. Plaza San Francisco.

22.00. Preuvas de Pepita. Plaza del Rey.

11.00. Preúvas infantiles de Pepita. Plaza del Rey.

17.00. Taller Verde cerca. Plaza de España.

31 de diciembre

10.00. San Silvestre Infantil. Paseo Alfonso XII.

11.00 a 14.30. Talleres navideños infantiles. Parque de Los Juncos.

11.30. San Silvestre categoría absoluta. Paseo Alfonso XII.

12.30. Espectáculo Música y Navidad. Los Juncos.

13.00. Concierto 'Alta Tensión'. Explanada del puerto.

13.00. Concierto 'Conecta2'. Plaza de España.

1 de enero

11.00 a 14.30. Talleres navideños infantiles. Parque de Los Juncos.

2 de enero

11.00 a 14.30. Talleres navideños infantiles. Parque de Los Juncos.

12.30. Espectáculo 'Musics & Navidad'. Parque Los Juncos.

13.00. Concierto de Christopher Martínez. Explanada del puerto.

17.00. Taller Dale tu sello. Plaza de España.

17.00. Las Guerreras K-Pop. Auditorio El Batel.

18.00. Karaoke infantil.Plaza de España.

18.30. Pasacalles de Los Emisarios Reales. Calles del centro ciudad.

19.00. Concierto infantil 'Malvariche'. Plaza de España.

19.30. Recepción Cartero Real. Plaza del Icue.

3 de enero

11.00 a 14.30. Talleres navideños infantiles. Parque de Los Juncos.

20.00. Adoración de los Reyes Magos. Fachada iglesia Santa María.

19.00. Concierto Adiós Noviembre. Plaza de España.

20.00. Concierto de la SAM Santa Cecilia. Parroquia San Fulgencio.

4 de enero

11.00 a 14.30. Talleres navideños infantiles. Parque de Los Juncos.

20.30. Concierto de Año Nuevo de la O.S.R.M. Auditorio El Batel.

13.00. Concierto Josema Alcaraz. Explanada del Puerto.

17.00. Roscón de Reyes de la Cadena COPE. Plaza del Ayuntamiento.

18.00. Títeres Taranta presenta. Historias junto al árbol. Plaza de España.

5 de enero

18.00. Cabalgata de los Reyes Magos. Salida de la Alameda San Antón.

13.30. Concierto Cota Cero. Explanada del Puerto.

11.30. Concierto Pinturilla y la Pandilla Vainilla. Plaza del Ayuntamiento.

12.30. Recepción de los Reyes Magos. Explanada del puerto.