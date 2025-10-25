La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Vista de la ladera sur del cerro de Molinete vista desde la calle Balcones Azules, con los restos del templo de Isis en primer término. ANTONIO GIL / AGM

La profesora de la UPCT María José Muñoz redactará el Plan Director del Molinete de Cartagena

La investigadora tendrá nueve meses para concluir el documento, que costará 49.000 euros a las arcas municipales

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Sábado, 25 de octubre 2025, 07:29

Comenta

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Cartagena adjudicó en su sesión del pasado jueves la redacción del Plan Director del Molinete. El documento, que ... habrá de guiar en adelante las actuaciones de conservación del cerro, será redactado por María José Muñoz Mora. La profesora de la UPCT fue la única que se presentó al concurso por lo que el proceso ha sido rápido. Si no hay recursos, la propuesta de adjudicación se hará efectiva y oficial en los próximos días. La oferta de la investigadora cartagenera está valorada en 49.000 euros, 11.000 euros por debajo del presupuesto base, que ascendía a 60.000 euros.

