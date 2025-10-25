La profesora de la UPCT María José Muñoz redactará el Plan Director del Molinete de Cartagena

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Cartagena adjudicó en su sesión del pasado jueves la redacción del Plan Director del Molinete. El documento, que ... habrá de guiar en adelante las actuaciones de conservación del cerro, será redactado por María José Muñoz Mora. La profesora de la UPCT fue la única que se presentó al concurso por lo que el proceso ha sido rápido. Si no hay recursos, la propuesta de adjudicación se hará efectiva y oficial en los próximos días. La oferta de la investigadora cartagenera está valorada en 49.000 euros, 11.000 euros por debajo del presupuesto base, que ascendía a 60.000 euros.

La obtención de este documento guía es obligada desde que, hace tres años, el Ministerio de Cultura instó al Ayuntamiento a realizarlo tras recibir denuncias por parte de entidades como la Coordinadora del Molinete. Esta entidad se mantiene muy vigilante ante las actuaciones municipales tratando evitar a toda costa la urbanización del entorno y buscando consolidar este espacio como un parque arqueológico en su integridad.

El objetivo que tiene el Ayuntamiento con este documento es poner orden en este rincón del casco histórico en torno al cual se han descubierto los restos arqueológicos más significativos de la ciudad fuera del Teatro y el Anfiteatro Romano.

El contrato, con un plazo de ejecución de nueve meses, está íntegramente financiado por la Comunidad Autónoma a través de la Consejería de Cultura, y su objetivo es definir las pautas para la conservación, integración urbana y usos futuros de uno de los enclaves más emblemáticos del casco histórico.

El pliego técnico establece que el Plan Director debe recopilar toda la documentación histórica, arqueológica, urbanística y medioambiental para ofrecer un diagnóstico completo y propuestas de actuación. El documento deberá abordar la conservación de restos, la integración en el paisaje urbano, la gestión cultural y turística, el mantenimiento futuro y el análisis económico de las intervenciones. El Plan Director, además, deberá servir también como base documental para la revisión en curso del Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico (Peopch).

La licitación fija tres fases de trabajo: recopilación de antecedentes y estudios previos; análisis del estado actual y diagnóstico; y conclusiones con propuestas de conservación, restauración, integración urbanística y gestión. El presupuesto detalla partidas para estudios históricos, arqueológicos, arquitectónicos, medioambientales y jurídicos, además de un apartado final de síntesis con valoración económica.

El 'marrón' de la Morería

En los sectores y sur-sureste del cerro ya han sido excavados buena parte de los edificios públicos que conformaban el foro de Carthago Nova, los cuales están además perfectamente musealizados y son visitables. El grueso del trabajo pendiente está en la ladera norte, donde están las calles Cantarerías y Morería Baja. Es conocido que existen en este punto restos arqueológicos, los cuales siguen sin estudiados.

La falta de movimientos en la Morería Baja ha convertido este rincón en un lugar sucio y descuidado. En paralelo a esta licitación, el Ayuntamiento también tiene en marcha otro concurso público para la adjudicación de unos trabajos de adecuación que dotarán el lugar de un pequeño espacio ajardinado, además de reparar el pavimento y soterrar el cableado aéreo. Un conjunto de intervenciones que el Ayuntamiento defiende que será muy superficial para no tocar ningún posible resto, aunque la Coordinadora ya expresado sus recelos por el soterramiento de cables.

El Ayuntamiento siempre ha defendido que no llevará a cabo ninguna actuación de calado en la Morería hasta no contar con el Plan Director. Con el fin de blindar su protección, la Coordinadora ha tratado en los últimos meses de impulsar la declaración del barrio del puerto romano, en el Molinete, como Bien de Interés Cultural. Algo que la Consejería y el Ayuntamiento ven innecesario porque consideran que el cerro ya está amparado por las figuras de protección que abarcan a todo el casco histórico.

Una estudiosa de la arquitectura funeraria fascinada por el cementerio de Los Remedios

María Josefa Muñoz Mora ejerce, como figura en su perfil de la UPCT, como profesora contratada doctora. En la Politécnica cartagenera, es, además, coordinadora de Infraestructuras y coordinadora de titulación en el Grado en Fundamentos de Arquitectura. Está adscrita al Departamento de Arquitectura y Tecnología de la Edificación y pertenece al grupo de investigación 'Graphic Analysis And Methodologies For Architectural Research'. Como docente, imparte clases de Análisis y Dibujo Arquitectónico.

En su faceta profesional, Muñoz ha destacado como investigadora de referencia de los cementerios y la arquitectura funeraria de Cartagena. En 2017 se adentró en este mundo tras publicar su tesis: 'La muerte, su casa y su ciudad. El desvanecimiento de las ciudades silentes de Cartagena'.

En 2020, Ayuntamiento y UPCT editaron su libro 'Las ciudades silentes de Cartagena El cementerio de Nuestra Señora de Los Remedios'. El libro indaga en los espacios de enterramiento que han existido en Cartagena desde el siglo XVII hasta la actualidad, reflexionando a su vez sobre las diferentes concepciones que se han tenido de la muerte al paso de los siglos.

El volumen se centra y se detiene especialmente en el cementerio de Los Remedios, cuyo diseño urbano constituye una réplica a escala de una ciudad cerrada y en el cual es posible encontrar expresiones de los principales estilos arquitectónicos del pasado. Acompañaban al trabajo una serie de fotografías y dibujos (planimetrías) actuales que tratan de reconstruir esta arquitectura de la memoria que transita por territorios sagrados.

Junto a la presentación del libro también se inauguró una exposición en el Museo Arqueológico de Cartagena con un reportaje fotográfico, realizado por David Frutos.