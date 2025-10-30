Los primeros arreglos llegan al parque de los Juncos de Cartagena tras el aluvión de quejas El presidente de la asociación de vecinos agradece «los trabajos de mantenimiento, pero estaría bien que se ocupasen de aspectos más importantes»

Un vecino pasea por la zona de columpios de los Juncos, con la alfombra de caucho repleta de agujeros y pintadas en los juegos.

Eva Cavas Jueves, 30 de octubre 2025, 01:02 Comenta Compartir

El servicio municipal de Parques y Jardines lleva a cabo un plan integral de mejora en el parque de los Juncos. Las labores buscan conservar en buen estado este espacio, garantizar su uso público y «mejorar la experiencia» de los cientos de vecinos que pasan diariamente por el parque, indican desde el Ayuntamiento. Entre las actuaciones acometidas destacan la pintura de bancos y muros, así como el refaldado del arbolado y la limpieza de los parterres.

Una actuación sobre la que la concejala responsable, Cristina Mora, manifestó que «la colaboración entre las distintas áreas municipales permite dar una respuesta integral a las necesidades de los vecinos, especialmente en espacios tan utilizados y apreciados como el parque de los Juncos».

Para los residentes de la zona estos trabajos deberían ser algo cotidiano. «Agradecemos los trabajos de mantenimiento que están haciendo, pero estaría bien que se ocupasen de otros aspectos importantes del parque que llevamos años reclamando. Esto debería estar dentro del capítulo de mantenimiento no es una inversión en el parque. En dos años lo que se va a hacer en el parque es podar árboles enfermos y poner cuatro papeleras», afirmó el presidente de la Asociación de Vecinos de Los Juncos, José Luis Cerrolaza.

Entre las reclamaciones más urgentes para los residentes y usuarios del parque está la reparación de la fuente que, tras más de catorce años desde que un camión de la limpieza la rompió, continúa sin funcionar y tiene varias rejillas hundidas, oxidadas y con riesgo de que se produzca un accidente al estar sin señalizar la prohibición de pisar.

En condiciones similares se encuentra la zona infantil que está frente a los bares. «Aquí vienen a jugar los niños todos los fines de semana con sus padres y la goma del suelo está completamente destrozada y llena de agujeros. Es un peligro porque puede hacer que tropiecen y se caigan», explicó.

Problemas de vandalismo

Otro de los problemas que acusa el parque son los relacionados con el vandalismo y con las concentraciones de personas que se reúnen allí a hacer botellones. Algo que, además de suciedad, genera también inseguridad entre los vecinos. Algo sobre lo que la edil socialista Isabel Andreu ya preguntó en el Pleno de abril. «En la última reunión que tuvimos con el Ayuntamiento en junio, les pedimos que hubiera más presencia policial, especialmente los fines de semana, y también más iluminación. Además, el concejal de Seguridad, José Ramón Llorca, nos dijo que se iban a instalar aquí cámaras de vigilancia. Pero por ahora sigue todo exactamente igual».

En los últimos meses también se han llevado a cabo otras acciones como el repintado de las columnas o el parcheo de algunas de las baldosas del parque, pero en pocas semanas las baldosas ya estaban levantadas y las columnas con pintadas. «Parchearon para la feria de la juventud de hace unas semanas, pero ya se han levantado las baldosas porque los chavales juegan aquí al fútbol, porque no tienen otro sitio donde hacerlo».

También presentaron otra alternativa al 'pipicán' que hay en la zona y que está situado muy próximo a las zonas infantiles. «Solicitamos que lo quitasen porque la gente no recoge lo que echan sus perros y es antihigiénico que esté al lado de los niños. Hemos pedido que se haga en la otra esquina una zona canina vallada con varios accesos, donde los perros puedan estar sueltos, aunque siempre al cuidado de sus dueños y con carteles de que recojan los excrementos».

Descartan ampliar el jardín en los terrenos del antiguo cuartel

Sobre la posibilidad de que el Ayuntamiento de Cartagena decida emplear los terrenos del antiguo cuartel de la Guardia Civil para ampliar el parque de los Juncos, el equipo de gobierno lo descarta por completo, ya que no contempla otra opción que la de reconstruir el cuartel. «El Gobierno de España debe activar los mecanismos a su alcance para declarar de interés general y de emergencia la construcción del cuartel, así como de las casas. Esperamos que lo haga con la misma eficacia e inmediatez que lo hizo en plena campaña electoral, cuando lo demolió. Donde hoy hay un solar, debe estar el nuevo cuartel de la Guardia Civil y sus viviendas», indicaron fuentes municipales.

Temas

Cartagena