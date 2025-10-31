Primer paso para crear un museo para el 'Tonina' en los túneles del Espalmador

Los túneles del Espalmador ya han comenzado a prepararse para poder albergar el museo dedicado a los submarinos en los que está previsto que el ' ... Tonina' sea la principal atracción. El Ministerio de Defensa, administración propietaria de dicho espacio, ha iniciado esta misma semana los trabajos de descontaminación del suelo como paso previo al traspaso oficial al Ayuntamiento de Cartagena.

Tras permanecer décadas en desuso, los túneles del Espalmador han pasado recientemente a titularidad municipal junto con otras instalaciones del monte Galeras, gracias al acuerdo de cesión firmado en junio pasado entre la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, y el general de brigada Sebastián Marcos Morata, responsable del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied).

Esta actuación, enmarcada en el plan del Ministerio de Defensa para la prevención y recuperación de suelos contaminados en instalaciones militares, ha sido promovida por la Armada y está siendo ejecutada por la empresa pública Tragsa, con el objetivo de eliminar los principales focos de contaminación y garantizar la seguridad ambiental del entorno, debido a que los estudios analíticos de suelos y aguas subterráneas realizados previamente en la zona detectaron concentraciones superiores a los valores de referencia en metales y hidrocarburos.

La alcaldesa ha reiterado la intención del Ayuntamiento de crear en este espacio un museo subterráneo dedicado al mundo naval «que se convierta en un atractivo turístico y cultural singular en Europa», aprovechando la estructura única de los túneles, del que el 'Tonina' será la pieza central.

Cabe recordar que la cesión del 'Tonina' al Consistorio cartagenero tuvo lugar el pasado 17 de octubre en un acto en el que el almirante jefe del Arsenal, Alejandro Cuerda, calificó el futuro centro de interpretación como «un proyecto ilusionante que colocará a Cartagena a la vanguardia mundial de los museos de submarinos. Damos un paso más para poner en valor al 'Tonina' y en el programa Cartagena Ciudad de Submarinos»