El submarino 'Tonina', varado en la zona de Reparaciones del astillero de Navantia, en una imagen de archivo. Pablo Sánchez / AGM

Primer paso para crear un museo para el 'Tonina' en los túneles del Espalmador

El Ministerio de Defensa ha iniciado los trabajos para descontaminar el suelo y garantizar la seguridad ambiental del entorno, antes de traspasarlo al Ayuntamiento

Eva Cavas

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:17

Comenta

Los túneles del Espalmador ya han comenzado a prepararse para poder albergar el museo dedicado a los submarinos en los que está previsto que el ' ... Tonina' sea la principal atracción. El Ministerio de Defensa, administración propietaria de dicho espacio, ha iniciado esta misma semana los trabajos de descontaminación del suelo como paso previo al traspaso oficial al Ayuntamiento de Cartagena.

