Dos operarios de Hidrogea limpian uno de los imbornales del municipio de Cartagena. A. C.

La previsión de lluvias acelera la limpieza de los imbornales en Cartagena

El operativo contempla también la revisión de los puntos más sensibles, como las áreas más propensas a inundarse y las de mayor población

LA VERDAD

Martes, 26 de agosto 2025, 00:09

La previsión de posibles lluvias fuertes durante las próximas semanas en todo el Sureste peninsular, como es habitual cuando acaba el verano y llega el otoño, ha acelerado los planes del Ayuntamiento para llevar a cabo la limpieza y adecuación de los imbornales. De esta forma, a través del área de Infraestructuras, el Consistorio ha puesto en marcha un plan intensivo de limpieza de imbornales en todo el término municipal con el objetivo de minimizar riesgos en caso de que haya un aviso de tormentas.

Tal y como indicó el equipo de gobierno municipal, esta actuación se está llevando a cabo en coordinación con las empresas concesionarias Lhicarsa e Hidrogea, responsables de la gestión de residuos y del ciclo integral del agua respectivamente.

El operativo que se ha puesto en funcionamiento contempla la revisión y limpieza de los puntos más sensibles del municipio, especialmente en zonas urbanas con mayor densidad de población y áreas históricamente propensas a que se produzcan acumulaciones de agua. Como es habitual, estas tareas se han iniciado en calles del Ensanche, Ciudad Jardín y barriada Virgen de la Caridad.

A este respecto, el concejal de Infraestructuras, Diego Ortega, subrayó ayer que «la prevención es clave para garantizar la seguridad de los vecinos y la correcta evacuación de las aguas pluviales. Por ello, hemos activado este dispositivo especial, que permitirá afrontar con garantías cualquier episodio meteorológico adverso».

La efectividad de estos trabajos es determinante para garantizar que, en caso de que se produzca una avenida, el alcantarillado sea capaz de drenar la mayor parte del agua caída, pero, desde el Ayuntamiento de Cartagena, recordaron también a la ciudadanía la importancia de colaborar evitando arrojar residuos en la vía pública que puedan obstruir los citados sistemas de drenaje urbano.

