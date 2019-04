Al hilo de las fotografías, la historia de hoy nos traslada a los años donde Cartagena era un lugar de obligado paso para cualquier artista que, a escala nacional, tuviera cierta relevancia. Este es el caso de los cómicos Prado y Chicote, una pareja peculiar en todos los escenarios del país en la primera mitad del siglo XX.

Su presencia en nuestra ciudad fue recurrente y la aceptación por parte de los cartageneros aseguraba el éxito empresarial, tanto para las salas del Teatro Circo como del Principal, cuando eran contratados. Repasemos brevemente la carrera de estos dos comediantes, representantes del humor de finales del siglo XIX y principios del XX, considerados como la pareja más carismática de aquellos años.

Loreto Prado Medero nació en Madrid en 1863, cuando el reinado de Isabel II hacía agua, y fallecida en 1943, en plena hambruna de posguerra. Enrique Chicote del Riego nació en 1870 y falleció en 1958. Fueron pareja artística y sentimental por espacio de 50 años, tuvieron muchos proyectos a lo largo de su vida en común, entre ellos casarse y actuar en América, pero no cambiaron de país, ni de forma de vida ni de estado, a pesar de que tenían un piso en la madrileña calle de San Marcos para cuando se casaran. El teatro cómico y el público lo fueron todo para ellos. Juntos representaron unos dos mil títulos.

Según alguno de sus biógrafos, el día que murió Loreto Prado acabó una era de la comedia española. El humor de esta pareja fue tan famoso, tan único y tan imitado como luego fueron Lina Morgan y Chiquito de la Calzada. Sus vidas se entrecruzaron en los escenarios. La Prado había nacido en una familia rica, pero arruinada a la muerte de su padre. Esto la obligó, con apenas con 14 años, a iniciar una carrera artística como tabla de salvación, convirtiéndose en una tiple cómica, llena de vitalidad, agilidad y desenvoltura.

Dos cómicos muy famosos

Loreto Prado y Enrique Chicote habían coincidido varias veces. Pero siempre de refilón. La temporada en la que Loreto arrasaba en el Teatro Romea por la obra 'Loreto Frégoli' y Chicote triunfaba con 'Chicoleonte' en el Teatro Martín, un crítico de 'El Imparcial' se obcecó en que actuaran juntos. A un empresario que leía sus artículos le pareció una buena idea y los contrató para representar una obra en Alcalá. Al acabar la función, se despidieron con un hasta la vista. Aquella fue la primera función de una serie interminable que duró todas sus vidas.Formaron compañía propia, alquilaron teatros e hicieron giras por las grandes ciudades, en las que siempre estaba incluida Cartagena.

«Casino, hogar y palacio»

En nuestra ciudad tuvieron muchísimo éxito. Sus representaciones se extendieron por más de tres décadas. Incluso un mes antes del inicio de la Guerra Civil, en 1936, se encontraban en el Teatro Circo. En 'El Noticiero', se podía leer la siguiente reseña: «TANTO MONTA, MONTA TANTO. No nos referimos al lema real del matrimonio Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Nos referimos a esa otra pareja que se llama Loreto Prado y Enrique Chicote, que forman las dos medias naranjas que hacen la naranja deliciosa y emocional del Arte escénico. Se complementan de tal modo, que ver a uno es ver a la otra, y ver a esta es ver a aquel, y si los vemos juntos, los admiramos por separado, y si los vemos por separado, es como si lo viésemos juntos. Y esto será el jueves, después de haber llenado nuestros ojos con las maravillas y fantasías de 'La diosa del fuego'. Y los veremos en 'Mamá Inés', escrita por Suárez de Deza para dichos artistas, y en la que no se sabe qué apreciar más, si la gracia suave, fina y emocional de la obra, o la gracia emocional, fina y suave de ambos artistas, los cuales hace años que no venían por Cartagena, pero que el jueves aparecerán en el escenario del Circo, ese teatro que tiene algo de casino, de hogar y de palacio».

Era tal éxito de esta pareja que autores como Jacinto Benavente o Carlos Arniches les escribían comedias perfiladas a sus formas de actuar, aumentando su extenso repertorio, que incluía operetas, sainetes, revistas, melodramas y monólogos. Fueron más de 50 años dedicados al teatro, al servicio del entretenimiento y del público que llenaba los locales donde actuaban. En Cartagena no se decía en aquellos tiempos «vamos a ver tal obra», sino sencillamente «me voy esta noche al teatro a ver a Prado y Chicote».

Actualmente, en Madrid ambos actores tienen una calle, e incluso Loreto Prado tiene una bella escultura de Mariano Benlliure, inaugurada en 1944 en la Plaza de Chamberí. Pero en Cartagena su recuerdo está perdido de la misma manera que en los teatros donde actuaban, El Circo y El Principal.