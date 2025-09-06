PP, Vox y Castejón votan en contra de la comisión de investigación sobre Los Mateos Las explicaciones del gobierno local y del informe técnico no convencen a los ediles de la oposición

Jesús Nicolás Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:32 Comenta Compartir

La Comisión de Hacienda rechazó este viernes la apertura de una comisión de investigación en torno al proceso de compra del suelo contaminado de Los Mateos donde el Ayuntamiento quiere levantar 40 viviendas públicas. La propuesta, impulsada de forma conjunta por PSOE y MC, salió rechazada con los votos en contra del gobierno PP-Vox y de la exalcaldesa Ana Belén Castejón (Sí Cartagena).

La sesión se celebró después de una reunión previa del Consejo de Administración de la sociedad municipal Casco Antiguo. En la misma se compartió con los consejeros presentes el informe encargado por Alcaldía, cuyo contenido fue avanzado este jueves por LA VERDAD.

El Ayuntamiento emitió tras la noticia de este periódico una nota de prensa celebrando que el mismo documento, según destacó el equipo de gobierno, avala que no hubo inacción del Ayuntamiento y que el proceso fue legal y estuvo guiado en todo momento por las indicaciones de los técnicos.

No obstante, las explicaciones del Ejecutivo municipal no convencieron a los ediles de la oposición. Lejos de despejar dudas, a juicio del portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, estas se acrecentaron. «En junio de 2023 ya existía un informe de la consultora Hera que cifraba la descontaminación en más del doble de lo que se nos presentó cuando aprobaron la compra».

El líder cartagenerista acusó en este sentido al Gobierno local de ocultar documentación. Giménez Gallo pidió, asimismo, que se facilitaran todos aquellos que se emitieran con posterioridad a la compra del solar. Además, reprochó que la alcaldesa no acudiera personalmente al consejo de este viernes y acusó a Vox de hacer de «monaguillo» del PP.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Diego Ortega, acusó a los cartageneristas de poner en duda la valía de los técnicos, recordando que fue uno de ellos el que valoró el coste de la descontaminación en 200.000 euros, los cuales se descontaron después del precio de venta.

«Ahora deben decidir si dudan de los técnicos o aceptan que toda la tramitación es correcta. Que elijan entre información y circo. La oposición debe elegir entre el rigor de los técnicos municipales y sus intereses partidistas», valoró el edil del PP.

«Hoy hemos conocido la existencia de más de 10 informes que fueron encargados por el Ayuntamiento tras la compra del terreno, cuando lo lógico hubiera sido que esos informes se hubieran encargado antes de la adquisición», criticó por su parte el portavoz del PSOE, Manuel Torres, que pidió responsabilidades políticas a la alcaldesa, Noelia Arroyo, y a Castejón.

Temas

Cartagena