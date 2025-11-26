El PP reclama en el Senado fecha y presupuesto para el cuartel de la Guardia Civil de Cartagena Francisco Bernabé pregunta en qué se han empleado los 32 millones de euros que el Consejo de Ministros aprobó para las obras

El senador del Partido Popular por la Región Francisco Bernabé mostró en su pregunta a la secretaria de Estado de Seguridad, Ana María Calvo, en la Comisión de Interior de la Cámara Alta, su indignación ante los retrasos en la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Cartagena. «Cómo promete que hará el acuartelamiento sin poner una fecha de inicio ni tener presupuesto; no la creemos, basta ya de mentiras y castigos de Sánchez», afirmó.

Durante su intervención, Bernabé recordó que ya han transcurrido dos años desde que se derribó la antigua casa cuartel y ahora «sólo hay un solar abandonado, lleno de matorrales, insectos y ratas». El senador insistió en que, a pesar del compromiso de la secretaria de Estado en que el cuartel se construirá «no la creemos, porque siguen sin dar fecha de inicio de las obras ni establecer un presupuesto concreto».

Francisco Bernabé hizo un repaso por la cronología de los hechos que llevaron al derribo del cuartel y que comenzaron con la declaración de ruina de las instalaciones de la calle Ángel Bruna en verano de 2023. «Las consecuencias fueron terribles: desalojo y demolición inmediata de los edificios, 66 guardias civiles y sus familias se quedaron en la calle y todos los servicios desperdigados por la comarca. Y así seguimos desde entonces», lamentó.

También hizo referencia al antecesor de Calvo en la Secretaría de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, «que hace dos años nos aseguró que el cuartel se iba a reconstruir por el procedimiento de urgencia, y que iba a estar listo en 30 meses, plazo que vence en enero».

Procedimiento de urgencia

El senador popular cuestionó también en qué se han empleado los fondos que el Consejo de Ministros aprobó para tal fin y que, aseguró, sumaban un total de 32 millones de euros. «Hace un par de meses nos respondieron a la pregunta que les formulamos sobre la casa cuartel diciéndonos que ni está, ni se la espera. ¿Cómo se interpreta que nos digan que no está prevista su ejecución en las previsiones de infraestructuras de su ministerio ni a corto, ni a medio plazo y ahora nos digan que sí?», preguntó.

En este sentido, Bernabé recordó al partido en el Gobierno que la reconstrucción de este cuartel es una necesidad para la seguridad de la ciudadanía de Cartagena y enumeró todos los problemas que evidencian las infraestructuras de la ciudad portuaria que son competencia del Gobierno central, entre los que destacó «esta casa cuartel, el AVE, la Zona de Actividades Logísticas, la Ciudad de la Justicia, la ampliación del Puerto y tantas otras, sólo empezarán a ser una realidad el día en que los españoles vayamos a votar y ustedes, los socialistas, terminen en el rincón de pensar», concluyó.