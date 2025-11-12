Pozo Estrecho reformará la plaza de Antonio Zamora con una inversión de 9.500 euros La Junta Municipal aprobó la renovación de este espacio público que incluye sustituir el mobiliario e instalar elementos nuevos

C. R. Cartagena Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:07

La plaza de Antonio Zamora de Pozo Estrecho se reformará gracias a una inversión de 9.500 euros, aprobada por la Junta Municipal. Los trabajos que se van a llevar a cabo en este espacio público incluyen la sustitución de mobiliario, así como la instalación de nuevos elementos. Con ello se mejorará la funcionalidad y la estética del espacio público.

Además, el Pleno de la Junta debatió y respaldó de forma unánime varias mociones presentadas por vocales de MC Cartagena, centradas en mejoras medioambientales, culturales y de seguridad vial, que fueron elevadas al Ayuntamiento.

Temas

Pozo Estrecho