La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La plaza Antonio Zamora, en una imagen reciente. AC

Pozo Estrecho reformará la plaza de Antonio Zamora con una inversión de 9.500 euros

La Junta Municipal aprobó la renovación de este espacio público que incluye sustituir el mobiliario e instalar elementos nuevos

C. R.

Cartagena

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:07

Comenta

La plaza de Antonio Zamora de Pozo Estrecho se reformará gracias a una inversión de 9.500 euros, aprobada por la Junta Municipal. Los trabajos que se van a llevar a cabo en este espacio público incluyen la sustitución de mobiliario, así como la instalación de nuevos elementos. Con ello se mejorará la funcionalidad y la estética del espacio público.

Además, el Pleno de la Junta debatió y respaldó de forma unánime varias mociones presentadas por vocales de MC Cartagena, centradas en mejoras medioambientales, culturales y de seguridad vial, que fueron elevadas al Ayuntamiento.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Localizan a Jonnattan, el joven desaparecido en el entorno del Malecón, en Murcia
  2. 2 Un amigo del joven desaparecido en el Malecón de Murcia: «No voy a dejar de buscarlo»
  3. 3 Localizan a Jonnattan, el joven desaparecido en el entorno del Malecón, en Murcia
  4. 4 Encuentran a un ciclista fallecido en San Javier
  5. 5 Tres detenidos, uno de ellos menor, por secuestrar a una mujer y someterla a vejaciones durante una semana en Alhama
  6. 6 Tres detenidos, uno de ellos menor, por secuestrar a una mujer y someterla a vejaciones durante una semana en Alhama
  7. 7 Estos son los rivales de los equipos de la Región de Murcia en la Copa del Rey
  8. 8 Sorteo del 11 del 11 de la ONCE: comprobar los números premiados
  9. 9 Arrestan a dos menores en Cartagena por robar bolsos de ancianas
  10. 10 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del martes 11 de noviembre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Pozo Estrecho reformará la plaza de Antonio Zamora con una inversión de 9.500 euros

Pozo Estrecho reformará la plaza de Antonio Zamora con una inversión de 9.500 euros