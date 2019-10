Unos postes eléctricos impiden acabar la avenida principal del Plan Rambla en el plazo previsto Las obras de la avenida, ayer, con uno de los postes de la luz en mitad del trazado. / J. M . RODRÍGUEZ / AGM La humedad del suelo también demora el hormigonado para poner los bordillos del vial, cuyo tramo final sigue pendiente EDUARDO RIBELLES Jueves, 17 octubre 2019, 01:49

Tres postes del tendido eléctrico, uno de ellos en el centro de la futura calzada, son el obstáculo más evidente para acabar y abrir al tráfico la Avenida del Cantón. Se trata de la futura vía de entrada más directa y de mayor capacidad al casco urbano para quienes llegan en coche desde Molinos Marfagones, Canteras, la zona oeste del municipio y Mazarrón. Además, es el eje del Plan Rambla, el futuro barrio entre el Palacio de los Deportes y el puente del Cartagonova donde hay previstas 1.670 viviendas. Sin embargo, no empezarán a construirse hasta que la calle esté en servicio. El compromiso del promotor de acabarla este mes ya es imposible de cumplir.

«No podemos hacernos responsables de lo que no depende de nosotros, pero la obra no se ha parado, sigue adelante», indicó una portavoz de la empresa promotora, Cartagena Parque. Esta sociedad, propiedad de Tomás Olivo, retomó el 22 de julio la construcción de la avenida, que quedó incompleta cuando este ensanche urbano fue paralizado judicialmente, hace casi dos décadas. Además, se cortó el tráfico en la zona.

Las maquinas y los obreros estaban desplegados ayer junto al Palacio de Deportes, mientras varios responsables de la dirección de obras inspeccionaban el extremo contrario de la avenida. La colocación de los de los bordillos en la mediana y las aceras ha llegado a la altura de la Escuela Infantil La Concepción. Fuentes cercanas al proyecto indicaron que no se ha podido hormigonar a la velocidad prevista, porque el suelo ha retenido la humedad de las lluvias caídas a mediados de septiembre. Además, la plataforma bajo la cual ya hay instaladas enormes canalizaciones de desagüe termina en un terraplén, a unos 200 metros del puente del Cartagonova. Los obreros tienen orden de no tocar ahora el tramo final. Con todo, el obstáculo más visible para poner en servicio el vial son los postes del tendido eléctrico. Uno de ellos está enmedio de unos de los carriles de la avenida e impide el asfaltado. Las fuentes consultadas en la obra indicaron que este hecho fue comunicado en septiembre, pero que no ha habido reacción por parte de la empresa propietaria, Iberdrola. Este diario se puso en contacto con un portavoz de esa firma para recibir una explicación que al cierre de edición no había llegado.

Fuentes de la promotora indicaron que la apertura de la avenida es indispensable para reparcelar los terrenos y construir las viviendas. Asimismo, en el sector mas cercano a la calle Sebastián Feringán está previsto un parque que depende del Ayuntamiento.

El convenio urbanístico que ampara este proyecto fue renegociado por la alcaldesa, Ana Belén Castejón, con el promotor Tomás Olivo a finales del año pasado. Su vigencia caduca en octubre de 2020 y su incumplimiento podría dar lugar a reclamaciones por parte del empresario.