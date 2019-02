La posible devolución del sueldo de José López pasa al Consejo Jurídico José López. / Antonio Gil / AGM El dictamen del órgano consultivo sobre si hubo incompatibilidad entre las actividades como alcalde y como empresario del café será sometido al Pleno EDUARDO RIBELLES Domingo, 24 febrero 2019, 08:49

El Consejo Jurídico de la Región de Murcia recibirá, en unos días, una petición para que se pronuncie sobre si el portavoz de MC, José López, debe devolver los 125.000 euros cobrados como alcalde y concejal de Desarrollo Sostenible con dedicación exclusiva. La razón sería la existencia de una presunta incompatibilidad con su actividad como empresario, entre 2015 y 2017. El órgano consultivo recibirá tres informes, de los que uno de la Comunidad Autónoma y otro del Ayuntamiento dicen que sí la hay y el tercero, que no. En este, entregado esta semana a MC, la secretaria de Pleno, Miriam González, niega la incompatibilidad, porque considera «marginal» la actividad empresarial de López, «siendo su actividad pública a la que dedica la jornada completa».

La alcaldesa, Ana Belén Castejón, cumple su promesa de recurrir al máximo órgano consultivo regional en Derecho. Cuando dé su parecer, el asunto será tratado por el Pleno Municipal. Su decisión conducirá al archivo o a iniciar un expediente de devolución del salario.

Para la secretaria de Pleno, los ingresos no establecen qué actividad es principal y cuál marginal, «sino exclusivamente que el tiempo que el interesado dedique a su actividad privada sea reducido y no afecte a la jornada y al horario del trabajo del cargo público». «Es precisamente esta última marginalidad la única que exige la normativa en materia de compatibilidad», asegura en el escrito. Además, a su juicio, en la actividad de un empresario, el beneficio obtenido no tiene relación directa con el tiempo que le dedica, como puede pasar con un asalariado.

La secretaria rechaza que reintegre 125.000 euros, porque dedicó un tiempo «marginal» a su negocio

González se ratifica en lo que ya dijo en un informe anterior, al que alegó el PP. Considera que «no hay ningún dato» que evidencie «una relación directa entre la elaboración de café y las actividades de la Corporación municipal». Ninguna alegación revela, para ella, indicios que así lo prueben. Tampoco que López incumpla alguno de los tres requisitos para ejercer como cargo público con dedicación exclusiva: que su actividad privada tenga carácter marginal, que la suma de la jornada de ambas actividades no supere la máxima establecida para las administraciones públicas y que solicite al Pleno una resolución favorable de compatibilidad.

Con estas afirmaciones, esta funcionaria, incide en las conclusiones que ya dio a conocer en el primer escrito, el año pasado. Las alegaciones del PP, que ponen en duda sus conclusiones, llevaron a Castejón a solicitar uno nuevo, para que rectificara o se ratificara.

La secretaria también descarta que López «incurra en responsabilidad» por no haber pedido en 2015, cuando accedió a la alcaldía, la renovación de la compatibilidad que obtuvo en 2011, como portavoz de MC.

En la elaboración de su informe, la secretaria hizo valoraciones y tomó decisiones sobre el contenido de la documentación aportada por López para defenderse. En el primer caso, entiende que «incorporar al expediente el modelo 347 de 'Operaciones con Terceros', supondría una grave vulneración de la protección de los datos tributarios» de personas no implicadas en el caso. Se trata de la identidad y las compras de varios clientes del negocio cafetero de López, que tienen «carácter de datos reservados». Por eso, relata la empleada municipal, ese documento «no se incorporó al expediente y se procedió a su devolución, evitando las graves responsabilidades en las que se podría haber incurrido».