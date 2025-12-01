Un portal a la Edad Media en el centro de Cartagena Espectáculos circenses, magia, malabares, música, pasacalles y un variado surtido de productos artesanos han atraído a cientos de personas a las calles del casco

Eva Cavas Lunes, 1 de diciembre 2025, 08:02 Comenta Compartir

Centenares de personas han recorrido el Mercado Medieval que se ha instalado en el centro de la ciudad durante este fin de semana demostrando, una vez más, que los productos artesanos siguen teniendo un público fiel y comprometido. Degustaciones gastronómicas, espectáculos circenses, malabaristas, magos, pasacalles teatrales, música y la más variada oferta de orfebrería y artículos naturales han atraído tanto a los turistas como a los cartageneros.

«Venimos todos los años y creo que esta vez está mejor que nunca. El hombre de los zancos, los gaiteros y los malabaristas hacen que todo sea más impactante y le dan un toque especial. Nos está gustando mucho», explicó Marta Campillo, uno de los visitantes.

La gastronomía es uno de los puntos fuertes de este mercado, que cada año va aumentando el número de puestos y la variedad de la oferta. «Me parece un poco como siempre pero está bien. Hemos probado los quesos, que están muy buenos y ahora nos vamos al puesto de los dulces árabes, que es lo que más nos gusta del mercado medieval. El ambiente es agradable», dijo Inma Sola.

Los talleres, en especial el de manualidades con barro, fueron uno de los alicientes de este año para los más pequeños

De hecho, desde hace unos años se ha convertido en una cita ineludible para muchos grupos de amigos que, como los de Antonio Peñalver, quedan todos los años para disfrutarlo. «Cada vez que lo montan hacemos planes para venir a verlo y comer aquí, aunque yo me conformo con el aperitivo», aseguró.

El mercado se extendió por las calles Duque, San Diego, plaza de Risueño, plaza de San Ginés, calle San Francisco, Campos y San Miguel, desplegando una gran variedad de puestos en los que los visitantes tuvieron la oportunidad de degustar productos caseros, de adquirir artesanía e, incluso, ser testigos directos del trabajo que lleva su elaboración. En cuanto a las actividades, no faltaron los desfiles, los conciertos de música medieval y hasta talleres en los que enseñaban a los visitantes a elaborar velas de diversas formas, colores y olores.

Rincón infantil

Uno de los aciertos más reconocidos del mercado de este año ha sido la creación del denominado 'rincón infantil', que ha concentrado todas las atracciones para niños, los talleres de manualidades y los juegos de mesa en la plaza San Francisco. Algo que los padres han agradecido porque facilita que los niños puedan disfrutar de estas actividades sin perderlos de vista, «Me parece muy bien que hayan puesto aquí la zona infantil porque hay menos bullicio de gente y es más sencillo tener a los niños controlados», afirmó Elena Angosto.

Para muchos de los artesanos que montaron sus casetas esta fue su primera vez en Cartagena y todos coincidieron en que la acogida y el trato ha sido muy satisfactorio. «Tenemos un restaurante en Santa Pola y hemos empezado con los mercados medievales hace poco. Para nosotros es la segunda feria en la que participamos y la primera vez en Cartagena. Estamos muy contentos con cómo nos están tratando los cartageneros y, la verdad, a nosotros nos está yendo bastante bien porque tenemos precios muy competitivos», aseguró Natacha González.

Desde Castellón de la Plana, el Bocadillo Medieval también llegó a la ciudad este fin de semana por vez primera, con sus bocadillos de jamón asado, ternera o salchicha y sus sangrías que, aunque no son tan típicas del medievo, sí que tuvieron mucho éxito entre la clientela. Un poco descontextualizada también, pero con bastantes mesas llenas de clientes, estaba la caseta dedicada a la elaboración de mojitos.

Para Djillile Djenedi era la segunda vez que montaba su puesto gastronómico en el mercado de Cartagena y confiaba en que la respuesta del público estuviera a la altura de sus productos. «Lo que pasa es que la vez anterior me pusieron en la parte del interior y pasaba menos gente, pero aquí esperamos que nos vaya mucho mejor», afirmó.

En lo que a comida se refiere, las patatas de Francisco Moya fueron un auténtico triunfo, especialmente a la hora del aperitivo, ya que por todo el mercado había personas disfrutando de alguna de sus especialidades. «Venimos a Cartagena desde hace siete u ocho años y la verdad es que siempre vendemos muy bien», aseguró Francisco Moya, que lleva años recorriendo este tipo de ferias por todos los rincones de la geografía española.

Temas

Cartagena