El Polígono de Santa Ana, en Cartagena, organiza patrullas vecinales para acabar con la oleada de robos

Los vecinos del Polígono de Santa Ana han decidido organizar patrullas ciudadanas para intentar atajar por su cuenta la oleada de robos que ... aseguran estar sufriendo en los últimos meses. Según el responsable vecinal, Pedro Luis Ros, entre tentativas y robos en viviendas, se han contabilizado una veintena en lo que va de año. «El lunes tuvimos una asamblea general de los vecinos y nos informaron de que se había producido un nuevo intento en la calle Taormina. Es imposible que la seguridad privada pueda estar en todas las calles del barrio así que hemos decidido organizar patrullas vecinales», explicó Ros.

Esta misma semana celebrarán una nueva reunión en la que diseñarán el dispositivo, en función del número de personas que se presente voluntario para participar. «Nosotros preferimos que sean vecinos de las zonas en las que se está robando, porque conocen a la gente que vive allí mejor que nadie», indicó.

En cuanto a las denuncias interpuestas por estos hechos, Ros reiteró la importancia de hacerlo. «Si la gente no denuncia no se va a resolver el problema y luego, cuando vamos a reunirnos con las fuerzas de seguridad o con Delegación de Gobierno, sin números que nos respalden no tenemos fuerza ninguna».

También declaró que están preparando un escrito, que remitirán al Ministerio del Interior para que este residencial pase a ser competencia de la Policía Nacional. «Sabemos que la Guardia Civil está haciendo todo lo que puede con los escasos medios que tiene, pero necesitamos un dispositivo formado por más efectivos para acabar con esto y ellos no los tienen. Así que consideramos que la Policía Nacional tiene más capacidad en ese sentido», dijo.

Además de las patrullas, el presidente de la Asociación de Vecinos avanzó que no descartan llevar a cabo otras movilizaciones antes de final de año. «Hemos pedido reuniones con el delegado del Gobierno porque le vamos a solicitar su apoyo en la reclamación que estamos haciendo de pasar a ser competencia de Policía Nacional, pero si no nos hacen caso nos movilizaremos».

En cuanto a las razones por las que se están produciendo más hechos delictivos, Ros considera que «las fiestas de aquí se han convertido en multitudinarias y ahora viene mucha gente de fuera, para bien y para mal. Además, el derribo del muro hace que tengan más salidas por las que escapar».