Imagen de archivo de una patrulla vecinal. A. Gil/ AGM

El Polígono de Santa Ana, en Cartagena, organiza patrullas vecinales para acabar con la oleada de robos

Remitirán al Ministerio del Interior un escrito en el que solicitan pasar a ser competencia de la Policía Nacional

Eva Cavas

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:54

Comenta

Los vecinos del Polígono de Santa Ana han decidido organizar patrullas ciudadanas para intentar atajar por su cuenta la oleada de robos que ... aseguran estar sufriendo en los últimos meses. Según el responsable vecinal, Pedro Luis Ros, entre tentativas y robos en viviendas, se han contabilizado una veintena en lo que va de año. «El lunes tuvimos una asamblea general de los vecinos y nos informaron de que se había producido un nuevo intento en la calle Taormina. Es imposible que la seguridad privada pueda estar en todas las calles del barrio así que hemos decidido organizar patrullas vecinales», explicó Ros.

