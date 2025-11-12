El Polígono Santa Ana de Cartagena denuncia un aumento de robos en casas El Partido Cantonal se suma a las quejas de los vecinos y respalda su petición de pasar a ser competencia de la Policía Nacional

La Asociación de Vecinos del Polígono de Santa Ana denunció ayer que se ha producido un aumento de los robos en viviendas desde hace un año. «Son todos robos con allanamiento en casas de planta baja. Tal y como hemos visto en las cámaras de seguridad de algunos vecinos, los ladrones dejan siempre el coche en posición de salida en una de las calles del entorno del colegio Narval, se ponen las camisetas a modo de verdugo, rompen la reja y entran en el domicilio a robar», afirmó el presidente del colectivo, Pedro Luis Ros, quien está convencido de que se trata «de una banda organizada. Porque hemos visto el mismo vehículo, un Volkswagen Passat antiguo, en las imágenes de las cámaras de particulares».

A la denuncia se ha sumado el líder del Partido Cantonal, Antonio Conesa, quien asegura que se trata de «una oleada de robos en el polígono residencial de Santa Ana con incluso los residentes dentro de sus domicilios. Así ocurrió la semana pasada en la calle Pésaro, aunque esta vez, ante los gritos de los propietarios, los ladrones huyeron y no consumaron la acción delictiva».

Debido precisamente a este incremento de los robos en los últimos meses, Ros afirmó que van a solicitar a la Delegación del Gobierno que el Polígono pase a ser competencia de la Policía Nacional. «Sabemos que la Guardia Civil hace un gran trabajo con los medios humanos de los que dispone, pero abarcan mucho territorio y la Policía Nacional tiene más agentes», comentó el presidente de los vecinos.

A pesar de contar con seguridad privada en el residencial, Ros piensa que los delincuentes «aprovechan el cambio de turno de los vigilantes para entrar en las casas. Además, el polígono tiene más de 750.000 metros cuadrados y es imposible que con una persona por la mañana, otra por la tarde y dos por la noche se pueda cubrir todo ese espacio».

A pesar de que las competencias en seguridad ciudadana corresponden a Guardia Civil o Policía Nacional, los vecinos esperan que la próxima apertura del cuartel de Policía Local de Los Dolores tenga efecto disuasorio. «Espero que cuando abra haya más presencia policial en la zona y los ladrones se lo piensen más, pero si abren el cuartel y no lo dotan de personal estamos igual», dijo Pedro Luis Ros, quien propuso que se destine una patrulla para cubrir la zona de Santa Ana pueblo y Santa Ana polígono. «Eso sería lo ideal, porque entre los dos sumamos más de 10.000 habitantes».