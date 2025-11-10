La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Vista del acceso a la nueva zona verde desde la avenida Luxemburgo, con el cartel que informa de la financiación regional y europea. Antonio Gil/ AGM

El polígono Cabezo Beaza de Cartagena habilita una nueva zona verde de 25.832 metros entre sus dos principales avenidas

Los empresarios están pendientes del corte de cinta para retirar las vallas de obras y que los trabajadores empiecen a disfrutar de este espacio

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

En los últimos años, la imagen de Cabezo Beaza se ha vuelto algo más verde. De apenas ver las palmeras en las medianas y ... algún árbol en la entrada de contadísimas empresas a disfrutar de dos gran parques bien consolidados. El primero de ellos se remataba el año pasado en paralelo a la entrada al parque empresarial desde la autovía A-30. El de ahora está en pleno corazón del polígono, entre las avenidas Bruselas y Luxemburgo. La obra está prácticamente terminada a falta de que las autoridades vengan a cortar la cinta, lo que no ha impedido que algunos sorteen ya la valla para disfrutar al aire libre de este espacio hecho y preparado para el ocio y esparcimiento de los trabajadores de las naves más cercanas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

