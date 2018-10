La Policía Local refuerza la vigilancia en Halloween para evitar gamberradas El dispositivo especial se mantendrá el día de Todos los Santos para garantizar la seguridad vial en los accesos a catorce cementerios C. R. CARTAGENA Martes, 30 octubre 2018, 02:53

La Policía Local de Cartagena reforzará la vigilancia y el número agentes a partir de mañana por la noche, con motivo de las fiestas de Halloween, para evitar actos vandálicos. El dispositivo se mantendrá también durante la jornada de la festividad de Todos los Santos, el jueves, controlando los accesos a los distintos cementerios para garantizar la seguridad vial.

Un portavoz municipal informó ayer de que en la noche de Halloween los agentes velarán por que grupos de jóvenes no se dediquen a lanzar huevos en la vía pública. Se trata de una infracción leve a la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, que castiga al autor que cause daños o el deslucimiento de bienes muebles o inmuebles cuando no constituyan infracción penal. Este tipo de actos vandálicos se castigan con multas de 100 a 600 euros en el caso de mayores de edad y, para los menores supone infracción a la Ley Penal del Menor, además de la cuantía económica por los daños causados, indicó la misma fuente.

En cuanto al dispositivo de vigilancia del jueves, los agentes reforzarán su presencia en los accesos a los cementerios durante toda la jornada, con la finalidad de evitar atascos de vehículos y garantizar la seguridad de los peatones. Así, se llevará a cabo el control y la regulación del tráfico en los accesos a los camposantos de Santa Lucía, San Antón, Canteras, Alumbres, Perín, Tallante, Los Puertos, San Isidro/La Magdalena, La Aljorra, Pozo Estrecho, La Palma, El Algar, San Ginés de la Jara y Los Belones.

Autobuses urbanos

Para evitar molestias, el Ayuntamiento recordó ayer que el transporte urbano también incrementará su frecuencia el Día de Todos los Santos, concretamente en las líneas de autobuses que llegan a los cementerios municipales, de cara a facilitar el acceso de los ciudadanos.

De este modo, el jueves se mantendrá el servicio de día laborable en la línea 5, que une los cementerios de San Antón y Lo Campano, con frecuencias cada 15 minutos desde las siete de la mañana hasta las tres de la tarde. A partir de esta hora, el servicio será como el de un día festivo, cada 30 minutos. Ese mismo horario tendrá la línea urbana número 7, que discurre por las inmediaciones del cementerio de San Antonio Abad.

El horario de visita a los cementerios será el habitual, aunque algo más flexible atendiendo a las necesidades de los visitantes, según el Ayuntamiento.

Como es costumbre, una representación de la Corporación municipal de Cartagena realizará visitas a los principales camposantos del municipio el día de Todos los Santos. A las 11 de la mañana del jueves comenzarán los actos en los que participará una comitiva de ediles encabezada por la responsable del Área de Calidad de Vida, Carmen Martín del Amor, quien acompañada de otros concejales asistirá a la misa en el cementerio de Santa Lucía y a una ofrenda floral.

Posteriormente, los representantes municipales se dirigirán al cementerio de San Antón, donde, sobre las 12.30 horas, realizarán una ofrenda de flores.