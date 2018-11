La Policía Local precinta el bar del local social de Isla Plana por irregularidades sanitarias Dos vecinos pasan frente a la puerta de la cantina. / a. Gil / agM Disciplina Ambiental del Ayuntamiento ordena la clausura, ya que el concesionario no podía servir platos preparados al carecer de cocina ANTONIO LÓPEZ Viernes, 23 noviembre 2018, 02:30

Agentes de la Policía Local de Cartagena precintaron anteayer la cantina del local social de Isla Plana, un inmueble municipal ubicado en la Plaza del Mar, por supuestas irregularidades sanitarias. Entre otras cuestiones, porque el concesionario del servicio, Sebastián Torres, no podía servir tapas cocinadas, al carecer de cocina el local. Tampoco de cátering.

Los policías locales se presentaron por la mañana con una orden del Departamento Administrativo de Disciplina Ambiental del Ayuntamiento de Cartagena, en el que decía que una vez notificada la suspensión de la actividad decretada el pasado mes de agosto, se procediera a informar al gerente y al precintando de instalaciones. Los agentes acotaron con cintas la zona de la cantina, que está dentro del local social. También colocaron precintos en la puerta de acceso a la barra. El establecimiento era regentado por Torres desde hace más de doce años.

La orden de cese de la actividad viene provocada tras diferentes inspecciones realizadas en los últimos meses por el Servicio de Inspección de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la Región de Murcia y por los propios funcionarios municipales.

«Es una persecución»

«Es una persecución contra mi persona por aquellos que quieren quedarse con el servicio y no saben cómo hacerlo. No es cierto que yo esté cocinando en el local como muchos dicen, por eso no entiendo el cierre. Tampoco comprendo que viniera la Policía y sin previo aviso me lo precintaran todo el mismo día. Ahora, qué voy a hacer con todo el género que tengo en la cantina y con los dos trabajadores que tengo a mi cargo. Se irán al paro. No hay derecho a esto», explicó a este diario el gerente del bar.

Torres dice tener permiso para, incluso, servir comida de cátering, una de las causas que se argumentan en el expediente del Departamento Administrativo de Disciplina Ambiental. La concesión de la cantina del bar la concede el Ayuntamiento de Cartagena. La de Sebastián Torres expiró en 2009, pero la asociación de vecinos se la renueva cada año en una de las reuniones que mantienen para tratar temas de la localidad. Se trata de una situación que muchos vecinos del pueblo no ven con agrado.

El presidente de la Asociación de Vecinos, Francisco Madrid, dijo a este diario que, pese a la decisión tomada por el Ayuntamiento, desde su colectivo «no tomaremos ninguna otra acción». En su opinión, deben ser los servicios municipales los que actúen conforme a la ordenanza municipal.

Ayer, las mesas, las sillas y el cartel anunciador de que se hacen paellas aún estaban en la calle. Pese a ello, el gerente aseguró que no se había saltado ninguna norma y que el bar seguía precintado.