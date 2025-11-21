La Policía Local cortará varias calles de Cartagena este domingo por una carrera El cierre al tráfico se efectuará en la zona del puerto y también en el centro de la ciudad

LA VERDAD Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:49

La Policía Local de Cartagena cortará al tráfico este domingo varias vías del centro de Cartagena con motivo de la celebración de la VI Carrera Cuatro Santos, a partir de las 10.30 horas y hasta la finalización de la misma, según informaron fuentes municipales.

En la zona del puerto de Cartagena, se cerrará el Paseo Alfonso XII desde la rotonda de acceso a la terminal de cruceros hasta la intersección de calle Plaza San Agustín con calle Real; la calle Menéndez Pelayo estará cortada al tráfico desde Cruceiro hasta Plaza de España, manteniendo abierto el tráfico en sentido de Plaza de España a calle Real; y la calle Canales estará cortada al tráfico desde calle García Lorca.

Por su parte, en el centro de la ciudad se cortará el acceso desde calle Ángel Bruna, intersección con calle Muralla de Tierra, y el acceso al centro desde calle Duque intersección con calle Sor Francisca Almendáriz.