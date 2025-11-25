La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Varios taxis esperan la llegada de viajeros en la parada situada frente a la estación de autobuses de Cartagena. Antonio Gil / AGM

La Policía Local de Cartagena prepara una campaña para controlar los taxis ilegales en el municipio

El comisario jefe asegura que los agentes hacen seguimiento a varios vehículos que actúan cerca de las estaciones de autobuses y de Renfe

Eva Cavas

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:11

Comenta

La Policía Local de Cartagena confirmó las denuncias de varios taxistas sobre la presencia de vehículos particulares dedicados a transportar ilegalmente viajeros en las inmediaciones ... de las estaciones de autobuses y de Renfe. De hecho, el comisario jefe de este cuerpo municipal, Pedro Moreno, explicó que preparan una campaña específica para controlar este problema y que ya han hecho avances en la investigación. «Tenemos constancia del tema y estamos haciendo un seguimiento a los vehículos. Próximamente, vamos a poner en marcha una campaña para controlar estos taxis ilegales», afirmó Moreno.

