La Policía Local de Cartagena prepara una campaña para controlar los taxis ilegales en el municipio

La Policía Local de Cartagena confirmó las denuncias de varios taxistas sobre la presencia de vehículos particulares dedicados a transportar ilegalmente viajeros en las inmediaciones ... de las estaciones de autobuses y de Renfe. De hecho, el comisario jefe de este cuerpo municipal, Pedro Moreno, explicó que preparan una campaña específica para controlar este problema y que ya han hecho avances en la investigación. «Tenemos constancia del tema y estamos haciendo un seguimiento a los vehículos. Próximamente, vamos a poner en marcha una campaña para controlar estos taxis ilegales», afirmó Moreno.

El objetivo principal es la identificación de los coches que actúan como taxis piratas, así como de las personas que están al volante. En este sentido, fuentes municipales avanzaron que «se ha dado la orden a las patrullas de que se tenga presente la posibilidad de que se esté dando esta actividad delictiva en el municipio y que, si ven cualquier vehículo sospechoso, lo identifiquen».

Para los taxistas de Cartagena, está situación no es nueva. La mayoría de ellos coinciden en que el problema lleva ocurriendo desde hace muchos años, aunque también indican que «ya no lo hacen con el descaro que se hacía antes. Hace unos años sí que suponía un problema para nosotros, porque lo hacían delante de nosotros. Los clientes venían a preguntarnos el coste de la carrera y ellos se acercaban y se los llevaban. Ahora se van pasando los teléfonos y ya no están junto a nuestras paradas», dijo el presidente de la Asociación Unión Radio Taxi de Cartagena, Antonio Cabrera.

A pesar de que algunos de los profesionales del taxi han presentado fotografías de varios vehículos que ellos consideran sospechosos en las denuncias que han interpuesto en la Policía Local, Cabrera mantiene que constatar que se trata de taxis piratas o ilegales es muy complicado y asegura que, aunque sí les afecta, no constituye un problema grave para su sector. «Pasar seguro que pasa, pero yo no puedo confirmar ni el número de vehículos ni quiénes son porque no tengo pruebas que lo corroboren», aseveró.

En cuanto a la forma en la que estas personas actúan hoy en día, Cabrera destacó que es importante diferenciar entre lo que se rumorea entre los taxistas y lo que se puede constatar. «Se habla de varios coches que están parados en las puertas de los supermercados Lidl y Día, pero es prácticamente imposible saber si están ahí esperando para transportar clientes o van a recoger a familiares o están haciendo la compra. No podemos acusar a nadie sin saberlo. Yo llevo cuatro años ya de presidente y ningún compañero me ha trasladado este problema, así que tampoco sabemos la magnitud del problema cuál es», aseguró el presidente de Unión Radio Taxi.

Fiscalización interna

El intrusismo profesional es una de las cuestiones que más preocupa en este gremio, algo que los lleva a ejercer un control exhaustivo de los compañeros con los que se cruzan a lo largo del día. «En el sector del taxi, hay mucho intrusismo, así que somos nosotros nuestros propios policías. Enseguida que vemos una cara nueva, empezamos a preguntarnos entre nosotros por si alguien lo conoce y a la persona en cuestión para ver si está todo en regla», explicó Daniel Moscat, uno de los taxistas que trabaja en el municipio.

Esa es una de las razones por las que han denunciado varias situaciones acaecidas durante el pasado verano con conductores de la aplicación móvil Bolt. «Con ellos sí hemos tenido problemas más recientemente, en concreto este verano, porque vinieron a cargar clientes a nuestra zona y no tienen permiso para operar aquí. Tenemos constancia de dos casos, uno en la plaza de España y otro en La Manga. Este tipo de intrusismo sí que nos afecta mucho. Además, son muy fáciles de identificar porque llevan el distintivo verde de la aplicación. Inmediatamente dimos el aviso, la policía actuó y se fueron. Desde entonces, no hemos vuelto a ver ninguno», declaró Cabrera.

Cabe recordar que, desde el pasado mes de enero, al rededor de unos 300 taxistas de Cartagena con licencia tienen permiso para operar en toda la extensión de La Manga, al igual que los profesionales de San Javier.

«La negociación para que Uber llegue aquí está rota porque con las condiciones que pone es imposible»

No parece muy probable que la plataforma Uber vaya a poder trabajar en Cartagena en un futuro cercano. El presidente de la Unión Radio Taxi, Antonio Cabrera, aseguró que en este momento las negociaciones para implantar en el municipio este sistema «están rotas».

Desde hace varios años, la compañía trata de abrirse camino en los grandes municipios de la Región, algo que confirmó el director general de Uber en España y Portugal, Felipe Fernández, en una entrevista a este periódico, cuando aseguró que le había «'echado el ojo' a municipios como Cartagena y, en la zona del Mar Menor, a San Pedro del Pinatar y San Javier». Conscientes de esta posibilidad, las asociaciones del taxi se sentaron a estudiar las opciones y, en este momento, lo descartan por completo.

«Uber está intentando entrar aquí, pero con las condiciones que nos pone no es posible. Quieren que nosotros informemos a nuestros clientes de que existe la aplicación para que el siguiente servicio que necesiten lo pidan a través de la plataforma y, encima, nosotros tenemos que darle un 12% de nuestros beneficios. El negocio está muy bien, pero para ellos, porque nosotros no solo no ganamos nada sino que perdemos dinero. Las negociaciones están rotas porque lo normal sería que ellos nos dieran a nosotros una comisión por dejarles trabajar con nuestros clientes, no al revés», indicó Cabrera.

En cuanto al nicho de mercado que ofrece el municipio de Cartagena, el representante de los taxistas puntualiza que «aquí tenemos unas condiciones concretas que nos diferencian de otros municipios como Madrid o incluso Murcia. Y es que aquí no tenemos aeropuerto, ni tampoco tenemos AVE todavía. No podemos generar el volumen de clientes de otras ciudades», comentó.