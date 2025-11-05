La Policía blinda la puerta de Urgencias del Parchís, en Cartagena, tras la muerte de un hombre de 68 años El fallecido, muy conocido en la barriada, acudió al centro de salud, donde los sanitarios trataron de reanimarle sin éxito tras sufrir un infarto

Jesús Nicolás Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:46 | Actualizado 13:29h.

El patriarca de un conocido clan familiar del barrio cartagenero de Las Seiscientas murió en la noche de este martes. El fallecimiento, ocurrido en el interior del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) del Parchís, obligó a la Policía Nacional a desplegar varios coches patrulla para evitar posibles altercados.

Según confirman desde Emergencias a este periódico, a las 19.15 horas, recibieron el aviso de que, dentro del SUAP, un varón de 68 años había entrado en parada cardiaca. Según describían, el hombre estaba ya inconsciente mientras los sanitarios trataban de reanimarlo.

Los familiares solicitaron insistentes una ambulancia para su traslado urgente al hospital Santa Lucía, señalaron por su parte fuentes policiales a este diario. Algo que obligó a los agentes a reforzar su presencia ante el elevado nerviosismo que mostraban las personas presentes y la expectación que se vivía en la calle.

El suceso concentró a multitud de vecinos del barrio, que se arremolinaron frente al Parchís, junto a la zona de Urgencias, lo que dificultó por momentos el tráfico en la calle Cabrera. Durante las primeras horas de la noche se vivieron escenas de dolor, con allegados llorando la pérdida de este hombre, que era muy popular en la barriada.

Por su parte, fuentes del Servicio Murciano de Salud añadieron que, afortunadamente, no se produjo ninguna agresión en el SUAP y que el revuelo se produjo a raíz de que «numerosos familiares de un paciente al que se estaba atendiendo llegaron para interesarse por su estado». Indican que «al ser muy numerosos y estar visiblemente nerviosos el guardia de seguridad intervino y pidió apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad». «Su pronta intervención controló la situación», valoraron.

El centro de salud del Parchís ha sido escenario en los últimos meses de episodios de violencia. El último de ellos fue el ataque que sufrió una ambulancia el pasado mes de marzo. Suceso que motivó que el sindicato UGT pidiera el traslado del SUAP a otro lugar de Cartagena por considerar el barrio un lugar «conflictivo». Algo que, de momento, la Consejería de Salud descarta de plano.