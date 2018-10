PP, MC y Podemos reprueban la gestión de la alcaldesa pero no logran echarla Castejón toma asiento, muy sonriente, para iniciar el Pleno. Junto a ella, Juan Pedro Torralba. / j. m. rodríguez / agm José López insta, sin éxito, a los populares a presentar una moción de censura contra la líder socialista y a apoyarle a él para repetir como alcalde EDUARDO RIBELLES Jueves, 25 octubre 2018, 02:35

PP, MC y Cartagena Sí Se Puede (Podemos) concluyeron ayer que Ana Belén Castejón (PSOE) no sirve como alcaldesa y debe dejar el cargo. Pero solo la formación localista propuso echarla, con el único objetivo de reponer a su líder, José López, como primer edil. La reprobación aprobada por estos partidos en un Pleno extraordinario no tuvo más consecuencias que arrojar sobre la primera edil, durante dos horas, una catarata de descalificaciones: «antidemocrática, cobarde, sectaria, interesada, traicionera, boicoteadora de inversiones, adalid del trinque, agente de colocación de los amigos, silenciadora de la oposición y continuadora de las políticas del PP». Ciudadanos no quiso participar y sus ediles abandonaron el Pleno antes de la votación. El PSOE no negó las deficiencias puestas de manifiesto por la oposición, pero hizo responsable al PP por su gestión hasta 2015 y le achacó la supuesta falta de colaboración de la Comunidad.

Castejón se convirtió a las dos de la tarde en la primera concejal de Cartagena en recibir una doble reprobación. Ya sufrió ese deshonor sin consecuencias como vicealcaldesa, en 2016, por hacer asesor del Grupo Municipal Socialista a un joven que decían que trabajaba desde Madrid. Pero esta vez PP, MC y Podemos condenaron todas las vertientes de su tarea. Ella aguantó el chaparrón entre sonrisas y miradas a las notificaciones de sus dispositivos electrónicos.

El portavoz popular, Francisco Espejo, censuró que Castejón «no tiene proyecto de futuro para la ciudad, ni concejales suficientes para llevarlo a cabo; solo quejas». Cartagena «está hoy más sucia que hace tres años y medio, peor iluminada, es más insegura y tiene unos parques que se caen a pedazos», subrayó el edil.

El debate Ana B. Castejón. Alcaldesa (PSOE) «Si alguien me acusa de algo, en relación con el Hondón, tendrá que hacerlo con pruebas» Francisco Espejo. PP «Pese a ser la alcaldesa menos votada de la democracia, es usted cobarde con la oposición» José López. MC «Copia todas y cada una de las malas prácticas y los vicios de 20 años del PP de Barreiro. Esto es el 'PPSOE'» Manuel Padín. Ciudadanos «Este debate no sirve para solucionar problemas concretos. Me niego a participar en esta farsa» Pilar Marcos. Podemos «¿A quién favorece la compra del Hondón? La suciedad es para los vecinos y la pasta, para sus amigos» Mercedes García. PSOE «Sufrimos las sombras de la gestión del PP durante 20 años y tampoco nos ayudan desde la Comunidad»

«No tiene proyecto»

«Usted entró en el Gobierno con dos partidos cómplices, que ahora la reprueban, y una venda en los ojos», explicó el portavoz. A su juicio, eso afecta a sectores económicos como el turismo, que sigue sin plan estratégico, y el comercio, «en el que aumentan los cierres». «Pese a ser la alcaldesa menos votada de la historia de Cartagena, Castejón es cobarde y desleal con la oposición», añadió Espejo. «Ha incumplido su promesa de convocarnos una vez al mes para llegar a acuerdos y tampoco atiende a los vecinos, a los que prometió dos plenos al año en los barrios. Ya les debe usted tres», apuntó.

Asimismo, reprochó a la primera edil su incapacidad para «iniciar la búsqueda del consenso y hacer un nuevo Plan General Urbano» y para «sacar adelante oposiciones como las de la Policía Local y elaborar la Relación de Puestos de Trabajo». Como guinda, al hablar de corrupción, Espejo recordó que «en el PP hay corruptos, pero en el PSOE han llegado a pagar putas con fondos públicos en Andalucía». Le dijo a Castejón «que debería dimitir», pero se negó a considerar la oferta del portavoz de MC, José López, de presentar una moción de censura.

«Sean valientes e impulsen una para reponer a MC en la alcaldía, puesto que en su grupo no hay nadie legitimado para acceder a ella», dijo el portavoz localista. En su intervención, censuró a Castejón por «copiar todas las mala prácticas y vicios durante los 20 años de Barreiro, de Alonso y de PPSOE». Y la acusó de traicionarle a él cuando estaban coaligados en el gobierno.

«Durante el verano de 2017, el PP le prometió a ella estabilidad si me cesaba. Luego la traicionera Castejón se prestó a retrasar los proyectos de nuestras concejalías», antes de expulsar a MC en enero, dijo López. A su juicio, desde entonces «ha entregado el Ayuntamiento a las concesionarias a cambio de migajas y de colocar a su gente».

Pilar Marcos, de Cartagena Sí Se Puede (Podemos), reprobó a Castejón por «incumplir el plan de 40 puntos que nos llevó a apoyarla como vicealcaldesa, en 2015, y como primera edil, en 2017». Criticó «su obediencia a las grandes empresas» y se preguntó «a quién beneficia con ello». También quiso saber quién sale ganando con «la compra del Hondón, una manzana envenenada que deja la suciedad para los vecinos y la pasta para los amigos». Castejón le advirtió de que si la acusaba de algo, «tendrá que demostrarlo».

La portavoz municipal del PSOE, Mercedes García, no se entretuvo en rebatir las acusaciones de lo que funciona mal en el municipio. Culpó al PP de gran parte de ellas, por su gestión municipal y por un supuesto bloqueo a la solución desde la Comunidad Autónoma. Asimismo, recordó que PP y MC aprobaron «los presupuestos que sustentan las políticas que ahora reprueban». Castejón también recibió el apoyo del PSOE regional que calificó su labor como «impecable».

Por su parte, Manuel Padín, de Ciudadanos, logró intervenir antes de la votación para justificar que no pensaba tomar parte en ella. «Podrían haber aprovechado esta sesión para abordar algún problema acuciante; pero esta reprobación no resuelve nada», indicó. Él y sus dos compañeros de grupo abandonaron la sala, ante la incredulidad de todos los presentes. Su acción fue objeto de reproche por parte de Francisco Espejo y de José López. Ambos le censuraron que, tras ser el principal apoyo de Castejón, no se mojó.