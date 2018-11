MC, Cs y Podemos exigen modernizar la red de aguas Critican a los gobiernos local y regional y a la concesionaria Hidrogea por los nuevos retrasos en realizar obras por más de 8 millones de euros C. R. Cartagena Lunes, 19 noviembre 2018, 09:35

MC, Ciudadanos y Podemos criticaron ayer al equipo de gobierno municipal (del PSOE) y al regional (del PP) por el retraso de casi un año en la realización de obras de modernización de las redes de recogida de aguas residuales y depuración, de aguas pluviales y de abastecimiento. Reaccionaron a la información de 'La Verdad' y exigieron a las autoridades que se coordinen y desbloqueen de forma urgente trabajos por un importe de más de 8 millones de euros. Hay trabajos incluidos en el convenio con la entidad regional Esamur -de la Consejería de Agua-, otros anunciados por la Comunidad Autónoma y otros aprobados por el Pleno, con cargo al superávit de la concesionaria municipal Hidrogea en los años 2015, 2016 y 2017.

El presidente de MC, Jesús Giménez, acusó al gobierno solicialista de Ana Belén Castejón de que no este ejercicio no haya habido «ningún avance». «Seguimos pagando a Esamur un dinero que esta destina a realizar obras fuera de Cartagena, en lugares que el gobierno regional decide», afirmó Giménez. Y apuntó que es una nueva discriminación, porque «Esamur lleva años aplicando un convenio lesivo para los cartageneros: aportamos unos 8 millones de euros anuales, incluyendo La Manga, como tasa, y recibimos unos 700.000 euros en obras».

Además, las obras «las ha estado ejecutando Hidroega, lo que hace sospechar que con el beneficio industrial de esta hemos perdido más aún», manifestó Giménez. Y reclamó aumentar, al menos, en un 40% la inversión, hasta los 3,2 millones de euros al año. También urgió al concejal de Servicios Públicos, Juan Pedro Torralba, a activar un plan de retirada de todas las acometidas de plomo y tuberías de fibrocemento, y que dé prioridad a «la actualización del colector de Plaza de España», para acabar con los vertidos a la Algameca Chica de aguas residuales mezcladas con pluviales.

Urgen a ampliar la bomba de Plaza de España para acabar con los vertidos residuales a La Algameca

La próxima semana, MC planteará distintas preguntas sobre el servicio a Torralba, a quien ha forzado a comparecer en el Pleno para tratar la gestión del agua.

En Podemos, la portavoz municipal, Pilar Marcos, se refirió a los vertidos al mar destapados por su grupo. «Hidrogea reconoce diluciones mínimas de aguas residuales a la Algameca y Podemos se pregunta por qué no hay dilución cero», apuntó Marcos. Y se reafirmó en su denuncia pública del jueves «sobre el no funcionamiento de las estaciones de bombeo de Barrio Peral y Plaza de España» y sobre la «absoluta pasividad, cuando no complicidad, del Gobierno local».

Explicaciones en el Pleno

El Ejecutivo, afirmó Marcos, «no controla ni fiscaliza absolutamente nada, y obliga a la oposición, cuando no a los ciudadanos particulares, a hacer la labor que corresponde al concejal y al director facultativo del contrato». Prueba de esta situación, concluyó la edil, es «que haya obras pendientes por 8 millones de euros, 8 millones que Hidrogea, junto a Esamur, deben a la ciudadanía de Cartagena».

El portavoz de Ciudadanos, Manuel Padín, culpó a «la política inútil de MC y a la debilidad del PSOE de los retrasos en evitar el colapso de la red municipal de aguas». El edil dijo que, en la época de los comarcalistas, «se dejó de invertir millones de euros», por desacuerdos con Esamur; y calificó de «escándalo que lo que el Gobierno local calificó de urgente hace ocho meses siga sin hacerse».

Cs criticó a Hidrogea por hablar «con cierto eufemismo» de «diluciones mínimas» a La Algameca, y reclamó ampliar la capacidad del bombeo de la Plaza de España, para acabar con los vertidos a La Algameca «cuando hay un avería o llegan fuertes lluvias». Padín pedirá en el próximo Pleno explicaciones al equipo de Castejón y convocar la Mesa de Seguimiento del Agua.