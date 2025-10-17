La población de Cuesta Blanca, en Cartagena, estrena su nuevo cuartel de la Policía Local A la inauguración asisten López Miras, numerosos vecinos y los dueños de la gasolinera convertida en destacamento, que dará servicio a la zona oeste

C. R. CARTAGENA. Viernes, 17 de octubre 2025, 00:16 Comenta Compartir

Cuesta Blanca cuenta desde este jueves con un nuevo cuartel de la Policía Local funcionando a pleno rendimiento. La inauguración de este espacio, ubicado en una antigua gasolinera del pueblo, corrió a cargo del presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, y de la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo.

Uno de los numerosos vecinos que quisieron estar presentes en la apertura del cuartel fue Antolín Méndez, hijo de quien fue propietario de la gasolinera, que acudió con su familia y que afirmó que «hoy es un día histórico para el pueblo porque estamos cumpliendo un sueño. Disponer de un cuartel en Cuesta Blanca nos va a dar más agentes en la zona, más seguridad y tranquilidad para todos. Desde que cerramos esta antigua gasolinera éste fue nuestro propósito porque somos de aquí y nos duele lo de aquí. Por eso estamos comprometidos con todo lo que nos permita mejorar nuestra calidad de vida y la convivencia entre vecinos».

En las obras de construcción del destacamento se ha invertido más de 184.000 euros, por los que Arroyo agradeció la implicación de la Comunidad. «Hay dinero de la Región en este cuartel. Hay respaldo regional en la financiación de nuestra Policía Local y de sus medios. Cumplimos nuestro compromiso de este año, trabajamos para abrir el año que viene el nuevo cuartel de Los Dolores y estamos redactando el proyecto para el de La Aljorra, porque ya tenemos compromiso de financiación por parte de la Comunidad Autónoma».

Por su parte, el presidente regional recordó la iniciativa puesta en marcha por la Comunidad Autónoma, denominada 'Región de Murcia más segura'. «Destinamos 120 millones de euros, precisamente para que haya más cuarteles de Policía Local, más agentes municipales, más recursos, más infraestructuras. Y, en definitiva, para que haya más seguridad. Porque la seguridad no tiene precio», manifestó.

Arroyo afirmó que las nuevas instalaciones municipales de Cuesta Blanca forman parte de un Plan Integral de Seguridad Municipal, que incluye nuevas sedes policiales, modernización de la flota y la expansión de la red de videovigilancia en barrios y diputaciones. El plan de modernización de la Policía Local elevará a nueve las sedes policiales del municipio y permitirá completar la plantilla al 100% por primera vez.

Este cuartel cuenta con placas solares y dispone de un espacio para uso policial de 143,70 metros cuadrados, que dará servicio a la zona oeste. Además, tiene vestuarios, sala fría y armero, sala de descanso y despacho para labores administrativas.

Temas

Cartagena