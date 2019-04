Las plumillas de Fernando Ortuño

Metidos ya de lleno en los diez días más grandes que tiene la Trimilenaria, las actividades de todo tipo, vinculadas con nuestra Semana Grande, se multiplican por doquier. Conferencias, presentaciones de libros, revistas, recitales de poesía, la retomada jornada del Cartagenero Ausente que tendremos el próximo jueves y tantas y tantas otras actividades que sería imposible enumerar por falta de espacio. Y de entre todas ellas, para este Domingo de Ramos he elegido un par de ellas que, como casi todas, desembocan en nuestra gran Semana Santa, la mejor de España, sin lugar a dudas.

Recientemente me llama un buen amigo para invitarme a un aperitivo y ya me adelanta que servirá de comida y que vaya sin prisa. Y no me extraño en absoluto, porque sé que a Alberto le encanta la buena mesa y las tertulias sobre la ciudad que nos vio nacer a los dos. Me cita en la cafetería de la UNED, y allí nos encontramos a la una.

Cuando llegamos, Jesús Muñoz, gerente y alma mater del negocio, tiene ya la mesa preparada. Jesús, que también es cartagenero y un extraordinario profesional de hostelería, ha creado en la cafetería un espacio de relajación y distensión para el alumnado durante su estudio, y muy especialmente en épocas tan estresantes como la de los exámenes. Su dilatada experiencia como docente en cursos en Cruz Roja, el Instituto Superior de Enseñanza, y el CIFP de Hostelería y Turismo de Almería, y su no menos extensa carrera profesional en la Cafetería Génesis, el Hotel Hyatt y el Restaurante Sacromonte, le han servido a la hora de crear este espacio de esparcimiento dentro de la Universidad. Cuenta además con el grado superior en dirección de cocina y en el mundo del café, es juez técnico de baristas ya que él mismo es un barista consolidado, por lo que les recomiendo tomar sus capuchinos, asiáticos o cafés irlandeses, donde demuestra sus grandes conocimientos.

Pues bien, en la mesa del 'aperitivo' nos estaban esperando unos cuencos de salmorejo con virutas de jamón y tomates cherry rellenos de crema de queso, unas marineras al estilo de Jesús, hechas con cucuruchos de hojaldre rellenos de ensaladilla y con una anchoa como coronación; unos lingotes de foie en crocante, cucharitas de pulpo a la gallega sobre crema de patata negra, cartuchos de croquetas de carabineros y chipirón en su tinta, crepes de puerros y gambas y unos minisandwiches Club con mayonesa de wasabi.

Y como esto no le pareció bastante y quería homenajear a nuestra tierra, nos había preparado también una cazuela de michirones al 'estilo de la tía Puri' y un caldero del Mar Menor que estaban para chuparse los dedos. De postre, brocheta de fruta acompañada del tradicional arrope y para lucirse, un asiático cartagenero, con todos sus ingredientes.

Gastronomía en la UNED

Para acompañar a tantas viandas, Alberto nos sorprendió a todos con un vino de la D.O. Manchuela, de nombre Cien y Pico; un vino elaborado 100% con uva de la variedad Bobal, procedente de un viñedo autóctono situado en el paraje llamado La Ceja, en el valle del río Cabriel. Intenso en nariz y vibrante, muy frutal, con un resultado en boca fresco y encantador, dejando un recuerdo de frutas frescas como nota final.

Una vez inmersos en el 'mundo del hielo', Jesús nos sirvió el mejor burbon de Kentucky, un Maker's Mark, que sustituye el centeno por el trigo rojo y con el que nos convertimos, por unos momentos, en 'cowboys', disfrutándolo a pequeños sorbos y sin prisa, mientras veíamos caer la tarde y Alberto me ponía en antecedentes sobre la visita que después realizamos al Casino de nuestra ciudad para ver la exposición de Fernando Ortuño, conocido en el mundo del arte como FOCO.

Fernando, a quien siempre le ha gustado el dibujo, se considera más dibujante que pintor, aunque también haya realizado obras utilizando técnicas como acuarela, pirograbados u óleo. Sin embargo, lo que a él le gusta de verdad es la plumilla, a pesar de su dificultad. En su juventud recibió clases de dibujo y pintura en la Económica, contando con maestros como Luzzy y Navarro, llegando a trabajar para algunas empresas privadas como diseñador y dibujante. Trabajó también en el Gabinete de Prensa del Ayuntamiento con Zarco Avellaneda y Gómez-Vizcaíno, aunque su mejor etapa, como él mismo reconoce, fue la que pasó ejerciendo como corresponsal de TVE, cuando sólo había una televisión y un solo canal. Estuvo 20 años y acumuló cientos de anécdotas y miles de experiencias.

Sobre dos ruedas

A Fernando le encanta el deporte, de hecho, ha practicado tiro, ciclismo y motorismo, participando en la fundación del Vespa Club, de la que llegó a ser su secretario. Actualmente sigue ligado al deporte de dos ruedas como un miembro más del grupo motero Maldito Domingo. Es también un gran radioaficionado, habiendo sido fundador y presidente del Radio Club Alfonso XIII y, como buen cartagenero, participó en las fiestas de Carthagineses y Romanos como miembro de la Legión de Senadores Romanos. Amante de nuestras tradiciones, Fernando ha formado parte también de nuestra Semana Santa desde joven, primero como penitentes de la Santa Agonía y después en la Piedad, agrupación a la que pertenece desde hace veinte años y con la que habitualmente procesiona como nazareno. Este año también lo hará con el Jesús, saliendo desde Santa Lucía.

Este artista cartagenero a punto ya de cumplir 75 años, nos ha sorprendido a todos cumpliendo su deseo de realizar 45 obras a plumilla relacionadas con nuestra Semana Grande, en formato A4, que son magníficas y que se pueden ver ahora mismo en la Sala de Exposiciones del Casino de Cartagena en horario de mañana y tarde. No dejarán a nadie indiferente.

Tras este singular recorrido artístico y gastronómico, les dejo ya este Domingo de Ramos deseándoles que pasen una gran Semana Santa en compañía de amigos, familia y visitantes, terminando con una anécdota que me contaron no hace mucho: «Un sabio médico dijo: la mejor medicina es amor y cuidados. Y alguien preguntó: ¿Y si no funciona?... Él sonrió y contestó:

Aumenta la dosis».