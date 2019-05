El Pleno pide el cese de López Miras por cuestionar la ampliación de Hemodinámica Castejón habla con Padín, ayer antes del Pleno. / J. M. Rodríguez / AGM Todos los partidos menos el PP reprueban al presidente, pese a su compromiso de ampliar el servicio a todo el día, y a su consejero de Salud EDUARDO RIBELLES Sábado, 11 mayo 2019, 03:16

El Pleno Municipal de Cartagena aprobó ayer, en su última sesión ordinaria antes de las elecciones municipales del día 26, la petición de la dimisión del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, porque calificó como «un disparate» que alguien diga que la falta de un servicio de Hemodinámica abierto las 24 horas en el Hospital Santa Lucía influye al alza en la mortalidad de infartados en el área de salud. La propuesta corrió a cargo de la portavoz de Cartagena Sí Se Puede (Podemos), Pilar Marcos, que indicó que el funcionamiento parcial de la unidad «demuestra que somos ciudadanos de segunda», en comparación con Murcia, que tiene una de 24 horas en el Hospital de la Arrixaca.

La sesión fue la de despedida para una docena de concejales, que no están en ninguna lista electoral, salvo que se celebre la extraordinaria sobre el agua, pedida por MC y Podemos. En este Pleno, el debate sobre López Miras fue el más largo.

Marcos lo inició emocionada, dado que perdió recientemente a su padre afectado por una crisis cardiaca. Consideró «irresponsable» que el presidente regional no valorara bien la existencia de una carta procedente del Santa Lucía. A su juicio, la conclusión del escrito es que la mortalidad de los infartados trasladados desde el área de salud de Cartagena, en 2016, por estar Hemodinámica del citado hospital en horario de cierre, fue del 9,1%, mientras que la de los tratados allí cuando está abierta (de 8 a 15 horas) fue menos de la mitad.

El PSOE, que apoyó la iniciativa, consideró las palabras del jefe del Gobierno regional tan «inadecuadas» como «inaceptables». Para el portavoz de Ciudadanos, Manuel Padín, se trata de «hechos gravísimos» que ponen en duda unas mejoras que contribuirían a evitar riesgos. Asimismo, MC, que apoyó la petición de dimisión, no consiguió sacar adelante la declaración de persona 'non grata' para López Miras. Un informe de la secretaria de Pleno, que cuestionó una posible intromisión en el honor, llevó al PSOE y a Ciudadanos a abstenerse. El PP estuvo en contra. Los votos a favor de Cartagena Sí Se Puede y MC no fueron suficientes.

Tras acusar a quien rechazó la moción de no defender a los cartageneros, López manifestó su desprecio personal por López Miras, al decir que será «nauseabundo» cruzarse con él en el futuro. Recordó que nadie puso objeciones legales a declarar persona 'non grata' al exministro Federico Trillo-Figueroa, por el incidente del Yak 42. «Entonces no teníamos el informe de la secretaría de Pleno del que disponemos ahora, que quede claro», advirtió la alcaldesa.

Sí salió adelante la petición de Ciudadanos de reprobar al presidente regional y al consejero de Salud, Manuel Villegas, también por el asunto de Hemodinámica. Fue con el voto en contra del PP, que declinó intervenir al respecto.

Pese a las afirmaciones de López Miras, el pasado viernes él y la candidata a la alcaldía por el PP, Noelia Arroyo, anunciaron que la apertura del servicio de Hemodinámica del Santa Lucía las 24 horas del día está en el programa del PP para las próximas elecciones.

Ampliación del Conservatorio

Durante el Pleno, el edil de Cultura, David Martínez, informó de que ha puesto a técnicos de Infraestructuras y de Patrimonio a inspeccionar las filtraciones de lluvia en la catedral y su entorno, para llegar a un acuerdo con el Obispado y remediarlas. Martínez también manifestó que tiene un proyecto de ampliación del Conservatorio de Música, en unos terrenos anexos en los que se baraja también la construcción de un nuevo Cuartel de la Guardia Civil. «Si hay que elegir ahora, preferimos que se amplíe el Conservatorio», aseguró.

El edil de Infraestructuras, Juan Pedro Torralba, cifró en 380.000 euros las obras para el enganche con la red de saneamiento y otros acabados en la Urbanización Buenos Aires de Molinos Marfagones, que corresponderá contratar al próximo Ejecutivo.