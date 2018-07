El Pleno exige medidas para evitar que la batería de Fajardo «se caiga a pedazos» Antiguo cuartel General Fajardo, en una ladera de Galeras y al que se accede por la carretera del faro de Navidad. / pablo sánchez / agm El PSOE apoya la petición de MC, con Cs y Podemos, pero advierte de que será difícil cumplirla; el PP prefiere abstenerse EDUARDO RIBELLES Cartagena Viernes, 27 julio 2018, 01:04

El acuerdo plenario al que se llegó ayer para pedir al Gobierno central que evite «que la batería de Fajardo se caiga a pedazos», como dijo el portavoz municipal de Ciudadanos, Manuel Padín, puso de manifiesto que incluso la defensa del patrimonio defensivo costero genera rivalidades que pueden dar al traste con su conservación. MC consiguió el acuerdo de la formación naranja, de Cartagena Sí Se Puede (Podemos) y del PSOE. Pero este partido advirtió de las dificultades que tendrá el Ejecutivo central para actuar. Por su parte, el PP se abstuvo, pese a que hace apenas tres semanas la Comunidad Autónoma anunció que había pedido lo mismo, después del cambio en el poder en Madrid. Por su parte, la Delegación del Gobierno dejó claro que carece de información sobre todo esto.

El cuartel de Fajardo, situado en el collado del monte Galeras, en el flanco sureste del puerto de Cartagena, es propiedad del Ministerio de Defensa. Fue construido en el siglo XVIII para vigilar a la vez el flanco oeste de la dársena de Cartagena y La Algameca. El paso de los años desde que fue abandonado y su exposición a las inclemencias del tiempo han hecho mella en su estructura. La Asociación de Amigos de las Fortalezas y los Castillos de Cartagena (Aforca) la incluyó entre las fortificaciones con más riesgo de derrumbe. Hace poco más de dos meses, alertó de la debilidad del tambor fusilero de su cara norte entre los elementos que más riesgo tienen de venirse abajo.

Populares y socialistas creen inútil la enmienda de Cs para destinar a los castillos un millón de los Presupuestos GeneralesDavid Martínez Concejal de Cultura

Dinero difícil de gastar

Ciudadanos fue el primer partido que tomó cartas en el asunto, este año, para promover la recuperación de esta y de otras fortalezas en peligro. En su negociación con el anterior Ejecutivo central del PP introdujo una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para dotar con un millón de euros la restauración de baterías y fortalezas. La iniciativa fue aprobada pero no estuvo exenta de controversia. Miembros del PP, entre ellos el diputado en el Congreso por Murcia y nuevo secretario general de ese partido, Teodoro García, aseguró que no se iba a ejecutar porque no incluye proyectos técnicos para ello y porque la propuesta toma el dinero de una partida que no se puede territorializar.

Pese a la indignación que García generó en Ciudadanos, un portavoz de la alcaldía reconoció ayer, tras apoyar el acuerdo en el Pleno, que ese problema es real e invalida la enmienda. De ahí las dificultades.

Otra iniciativa que afecta a Fajardo figura en un escrito de la consejera de Turismo y Cultura, Miriam Guardiola. Hace un mes, ella informó de que su departamento había pedido al nuevo Ejecutivo central del PSOE que acometa trabajos de consolidación en el antiguo cuartel, designado por el Ministerio de Defensa como 'C-4', en cumplimiento de la Ley de Patrimonio Cultural. Guardiola indicó que la Comunidad Autónoma adoptarán «las medidas necesarias», según la información que reciba.

La consejera contestó de esa manera a una petición del diputado de Ciudadanos, Juan José Molina, para que cumpla la ley y ejecute subsidiariamente las obras que corresponden a Defensa. También que imponga sanciones al Ministerio, si no atiende sus requerimientos.

Para Molina, la Comunidad realiza dejación de funciones y no adopta las medidas «necesarias» para evitar la degradación de esta fortificación. Recordó que existe la obligación de actuar porque Fajardo es Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1997. «El Gobierno regional no ha realizado ninguna actuación para evitar su degradación, y a tenor de lo expresado por la consejera queda claro que no tienen ni idea de lo que van a hacer».

Ayer fue el concejal de MC Ricardo Segado quien abordó la cuestión con determinación. «Hay que actuar de manera urgente dado el estado penoso de la fortaleza que amenaza su integridad y también pone en peligro a las personas que se le acercan», dijo. Consideró «llamativo» que la Comunidad «inste a protegerlo después de 18 años incumpliendo su deber de garantizar la integridad» de esta construcción . Y echó en cara al Ejecutivo municipal que «ha paralizado» las conversaciones que, según él, inició MC para buscar «alternativas de reutilización».

«Yo también estoy sorprendido por el cambio de criterio de la Comunidad, pero descuide señor Segado, seguimos en contacto con Defensa en este asunto», le respondió el concejal de Cultura, David Martínez.

El debate lo zanjo Manuel Padín. «Hay un millón de euros sobre la mesa del Congreso y lo que hay que hacer es emplearlos en evitar que Fajardo se caiga a pedazos. No es mucho, no nos va a permitir actuar sobre todas las fortalezas que lo necesitan, pero sí consolidar ésta, que es de las que peor está», indicó.

Plan para molinos de viento

Otra moción de MC, rechazada por los votos de PP y PSOE, sirvió para que David Martínez diera a conocer que la Dirección General de Bienes Culturales de la Comunidad ha acabado la redacción de un plan para promover la protección de los molinos de viento de Cartagena y su comarca. «Lo sacarán a contratación en otoño e incluirá una revisión del inventario de los casi 200 que hay y una delimitación de su entorno», dijo.

Martínez informó, además, de que próximamente encabezará una delegación para ir a Carboneras (Almería) a conocer los procedimientos de restauración utilizados allí en algunos molinos.

«Es sorprendente que la Comunidad cambie de criterio justo cuando varía el Gobierno central, pero nosotros seguiremos en conversaciones con Defensa para ver qué se puede hacer».