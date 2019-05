El Pleno de Cartagena pide la dimisión de Fernando López Miras La abstención de PSOE y Ciudadanos evita que el presidente regional sea nombrado persona 'no grata' EDUARDO RIBELLES Viernes, 10 mayo 2019, 11:41

El Pleno Municipal de Cartagena aprobó este viernes la petición de dimisión del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, por considerar «un disparate» decir que la falta de un servicio de Hemodinámica 24 horas en el Hospital Santa Lucía influye en la mayor mortalidad de infartados en el área de salud de la que es cabecera.

La propuesta corrió a cargo de la portavoz de Cartagena Sí Se Puede (Podemos), Pilar Marcos, quien indicó que el funcionamiento parcial de la unidad «demuestra que somos ciudadanos de segunda», en comparación con los de Murcia, que sí gozan de ese servicio, en el Hospital de la Arrixaca.

Todos los grupos menos el PP reprochan que tildara de «disparate» considerar que una mejora del servicio de Hemodinámica de Cartagena salvaría vidas

Visiblemente emocionada, dado que recientemente perdió a su padre por enfermedad, consideró «irresponsable» que López Miras no valorara la existencia de un informe que sitúa la mortalidad de los infartados, en 2016, fue del 9,1%, mientra que la de Murcia es del 4%.

El PSOE, que apoyó la iniciativa, consideró las palabras del jefe del Gobierno regional tan «inadecuadas» como «inaceptables».

Para el portavoz de Ciudadanos, Manuel Padín, se trata de «hechos gravísimos» porque ponen en duda unas mejoras «que contribuirán a poner dudas.

MC, que apoyó la petición de dimisión, no consiguió sacar adelante la declaración de persona 'non grata' para López Miras. Un informe de la secretaria de Pleno, que cuestionó la posible intromisión en el honor de esa calificación llevó al PSOE a abstenerse. Los votos a favor de Cartagena Sí Se Puede no fueron suficientes, porque Ciudadanos también se abstuvo y el PP votó en contra.

«Ahora se ve quién defiende a los cartageneros», indicó el portavoz de la formación localista, José López. «A ellos», dijo en alusión al PP -«les da igual que mueran más cartageneros». Y manifestó su desprecio personal por López Miras, al considerar que será «nauseabundo» cruzarse con él en el futuro. López recordó que nadie puso objeciones legales a declarar persona 'non grata' al exministro, Federico Trillo Figueroa, por el incidente del Yak 42. «Entonces no teníamos el informe de la secretaría de Pleno del que disponemos ahora, que quede claro», advirtió la alcaldesa, Ana Belén Castejón.

Sí salió adelante la petición de Ciudadanos de reprobar al presidente regional, también con el voto en contra del PP, que declinó intervenir al respecto.

Pese a las afirmaciones de López Miras, tanto él como la candidata a la alcaldía por el PP, Noelia Arroyo, aseguraron en los últimos día, que la apertura del servicio de Hemodinámica las 24 horas del día está en el programa del partido para las próximas elecciones.