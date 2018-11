Lío de plazas en Santa Ana Plaza Bizantina de Santa Ana, acotada por una valla y levantada para su reforma. / Fotos: J. m. Rodríguez / agm Los vecinos piden paralizar la reforma de una zona distinta a la que solicitaron ANTONIO LÓPEZ Viernes, 9 noviembre 2018, 02:47

Consiguieron el compromiso del concejal de Descentralización, Juan Pedro Torralba, de que el Ayuntamiento se haría cargo de arreglar la Plaza del Azadón, donde la maleza y los desperfectos son los protagonistas. Incluso tenían destinados a la reforma cerca de 40.000 euros, pero cuando los vecinos de Santa Ana creían que su reivindicación se iba a hacer realidad, el mundo se les vino encima. «No dábamos crédito cuando vimos el proyecto. Se habían equivocado. Hicieron uno para la Plaza Bizantina, una zona que apenas necesita arreglos. Y pese a que confesaron el error, no dieron marcha atrás, han continuado y anteayer comenzaron las obras», denunció el presidente de la Asociación de Vecinos del pueblo, Juan Diego Cánovas.

El enfado y la indignación entre el vecindario es mayúsculo. «No han tenido la decencia de atender nuestras peticiones. Incluso llegamos a enviar al Ayuntamiento, en agosto, un escrito pidiendo que paralizaran las obras y que destinaran el dinero a la plaza que verdaderamente lo necesita. Pero ni con esas. Ahí siguen, sin hacernos caso», añadió el representante vecinal.

Los residentes votaron el pasado año para que la reforma de la Plaza del Azadón fuera incluida entre los proyectos de los Presupuestos Participativos. Pero al no conseguir los suficientes apoyos, quedó fuera. Pese a ello, los vecinos continuaron luchando para que el Ayuntamiento la adecentara, pusiera losas, arreglara las jardineras, instalara más juegos infantiles y mejorara la iluminación. Y al final lo consiguieron.

Los residentes afirman que el Consistorio no atendió a sus reivindicaciones pese a que sabía que los técnicos se habían equivocado

«Torralba se comprometió conmigo a arreglarla. Tanto fue así que destinó una cantidad de dinero importante para ello, pero pese a que los técnicos se equivocaron a la hora de hacer el proyecto, él tampoco ha dado marcha atrás. Me confesó que sí, que fue un error, y que buscaría dinero para cumplir nuestras reivindicaciones, pero aún estamos esperando», añadió Cánovas.

El presidente vecinal dice que el concejal de Descentralización se comprometió a arreglar la zona que ellos pidieron

Consultorio médico

Los vecinos no quieren ver en este error un agravio más del Ayuntamiento al pueblo. «Pero es que ya llevamos muchos», explicó el presidente vecinal. Se refirió al consultorio médico, una obra comprometida también por el Consistorio y que está pendiente de ejecutarse desde el año pasado, pese a tener reservado el dinero y el terreno necesario. También esperan a que les instalen farolas tipo 'leed' en varias calles, algo que lleva durmiendo el sueño de los justos varios meses.

De momento no piensan en convocar una movilización, pero no descartan que en un futuro la puedan celebrar. Este diario llamó en varias ocasiones ayer y anteayer al concejal de Descentralización para conocer su versión, pero no contestó a las llamadas.