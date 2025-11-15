La plantilla de Policía Local de Cartagena se incrementará con 43 nuevos efectivos para el próximo ejercicio

La Policía Local de Cartagena celebró este viernes el día de su patrón, San Leandro, con un acto en el que las autoridades destacaron el ... incremento de medios y de efectivos que ha experimentado el cuerpo en los últimos tiempos.

La plantilla de Policía Local cuenta en la actualidad con 311 agentes en activo. La alcaldesa Noelia Arroyo señaló que el Ayuntamiento ya ha organizado las convocatorias necesarias para mantener la plantilla al cien por cien y que, en el último año, se han reforzado los cuadros intermedios y la jefatura para mejorar la coordinación de las unidades y el funcionamiento diario del cuerpo. En este sentido, el comisario jefe de la Policía Local, Pedro Moreno, informó de que en el próximo ejercicio se incorporarán otros 43 efectivos. «Estamos en proceso de selección para concretar la cadena de mando y, en breve, vamos a sacar 33 nuevas plazas de Policía Local, 5 de movilidad y otras 5 más que pertenecen a las zonas militares».

Por tierra mar y aire Medios terrestres Los agentes a pie de calle y la unidad canina se encargan de hacer cumplir las ordenanza.

Aéreos Recientemente se ha incorporado una unidad de drones que les permite intervenir en actos multitudinarios.

Marítimos La unidad acuática se creó para actuar en las concentraciones que se producen en el litoral en verano.

Redes sociales Cuentan con un equipo con funciones de vigilancia, prevención y obtención de información operativa.

Arroyo hizo hincapié en la diversidad de ámbitos que cubre este cuerpo municipal, con unidades específicas para prestar servicio tanto a pie de calle con los agentes y unidad canina, como desde el aire con los nuevos drones que se han adquirido, en el mar con la unidad acuática e incluso a través de internet con la unidad dedicada a controlar las redes sociales. «Somos la única Policía Local de la Región que dispone de medios por tierra, mar y aire. Por aire gracias a la nueva unidad de drones que se ha incorporado recientemente, por mar por la unidad acuática para actuar en las concentraciones que se producen en temporada alta de verano y mantener el orden en el litoral, y por tierra con los agentes que tenemos a pie de calle para hacer cumplir las ordenanzas municipales», declaró.

Añadió que la red de cámaras de videovigilancia supera ya las 300 unidades y se ampliará hasta acercarse a las 400 en los próximos meses, integradas en sistemas de comunicación renovados para apoyar la toma de decisiones de los mandos en materia de seguridad y tráfico.

Por su parte, el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, declaró que «la presencia de Policía Local contribuye a reforzar la seguridad, aunque las competencias en materia de seguridad ciudadana sean del Estado. El Gobierno regional ha multiplicado por cuatro el importe de la subvención en Cartagena, con más de 1,3 millones de euros, para mantener la plantilla y adquirir nuevos medios materiales, lo que está permitiendo la puesta en marcha de nuevos cuarteles».

Los Dolores abrirá en verano

En cuanto a los medios materiales, Arroyo avanzó que el nuevo cuartel de Los Dolores abrirá sus puertas de cara al verano. En cuanto a la dotación de personal para estos nuevos cuarteles, Moreno aseguró que están abiertos al público en horario de mañana y que cuentan con 15 agentes que prestan servicio en turnos durante las 24 horas.

Sobre esto, desde el CSIF confirmaron los datos y afirmaron que los nuevos cuarteles se están cubriendo con los policías que estaban destinados a esas zonas. En cuanto al número actual de agentes, desde el sindicato dijeron que «es indudable que hay un déficit en la plantilla, puesto que las últimas promociones han servido para cubrir escasamente las jubilaciones y, esperamos, que con la oposición que debe salir inminentemente, se empiece a paliar. Incluso sería necesario que saliera una convocatoria más antes de terminar la legislatura».

El siguiente paso que tienen previsto será la apertura de un cuartel de La Aljorra, en el antiguo colegio, que se convertirá en base del Grupo Operativo Especial de Seguridad Ciudadana (Goesc).

Los agentes municipales efectuaron más de 37.000 intervenciones y 226 detenciones en lo que va de año

Los datos recabados por el cuerpo municipal hasta este mes de noviembre por la Policía Local de Cartagena arrojan que los agentes han efectuado en estos once meses un total de 37.720 intervenciones a lo largo de 2025. De ellas, 12.236 fueron intervenciones informadas, aunque el mando policial añadió que se instruyeron 538 diligencias y se detuvo a 226 personas a lo largo del año.

En el ámbito de la seguridad vial, el comisario jefe Pedro Moreno informó de que se produjeron 1.186 accidentes de tráfico atendidos por la Policía Local, de los que hubo heridos en 333 y 853 sin heridos. Además, se instruyeron diligencias por 206 delitos contra la seguridad vial y se desarrollaron hasta 46 campañas específicas de seguridad vial con el objetivo de reducir la siniestralidad y reforzar la prevención en las calles del municipio.

Los controles de alcohol y drogas completan este trabajo. Según el balance presentado, se llevaron a cabo 21 controles de alcoholemia y 11 de drogas, que se tradujeron en 111 denuncias por alcoholemia administrativa y 127 por consumo de drogas. El cuerpo realizó también 1.958 vigilancias preventivas en festejos y eventos que se desarrollaron en la ciudad para reforzar la seguridad en celebraciones, actividades deportivas y actos multitudinarios.

Moreno destacó también el esfuerzo que se continúa haciendo para que los policías se mantengan en constante formación. Durante el último año, los agentes han recibido cursos en primeros auxilios, atención a víctimas de violencia de género, reconstrucción de accidentes, absentismo escolar, actualización jurídico-penal, defensa personal, normativa marítima, operación de drones y trabajo con perros, entre otros contenidos, en colaboración con la Escuela de Seguridad Pública, el departamento de Formación del Ayuntamiento y distintos centros académicos.