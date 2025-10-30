La planta para tratar residuos orgánicos en el vertedero de El Gorguel costará 4,5 millones

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Cartagena propuso este miércoles la adjudicación de las obras para el tratamiento de biorresiduos en el centro municipal ... de tratamiento, ubicado en El Gorguel y operado por Lhicarsa. La constructora valenciana Pavasal fue la que obtuvo la mayor puntuación técnica entre las seis firmas concurrentes. La propuesta económica de la adjudicataria asciende a 4.553.577,74 euros más IVA, e incluye las mejoras planteadas en los pliegos del contrato. El proyecto, con un presupuesto base de licitación de 6.234.798 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de ocho meses, se financia con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (los conocidos fondos 'Next Generation') y está destinado a modernizar el sistema municipal de gestión de residuos para cumplir los objetivos europeos de economía circular.

La actuación permitirá adaptar la planta a las nuevas exigencias comunitarias y al incremento previsto de recogida separada de materia orgánica. Esta fracción supone la mayor parte de la bolsa de basura de cualquier domicilio. El objetivo europeo es valorizar esos residuos como compost y que estos no acaben mezclados con residuos de otros tipos en un vaso de vertido, es decir, enterrados junto a otros restos no reciclables.

EL DATO 10.000 toneladas es la cantidad inicial de biorresiduos que empezarán a gestionar las nuevas instalaciones cuando comiecen a funcionar. La cantidad deberá ampliarse progresivamente hasta las 20.000

Dentro de esa estrategia comunitaria también se enmarca la reciente subida en las tasas de basuras, pues la filosofía europea es que pague más quien más residuos genere. De esta forma, se busca incentivar con alicientes económicos la práctica del reciclaje.

En una primera fase, la futura instalación a poner en marcha en El Gorguel será capaz de procesar 10.000 toneladas anuales de biorresiduos, con previsión de alcanzar progresivamente las 20.000 toneladas anuales conforme se extienda la recogida selectiva en todo el municipio.

El proyecto contempla una nueva línea de pretratamiento de 20 toneladas por hora, la adecuación de la playa de recepción de residuos, la mejora de las zonas de compostaje y la construcción de una cubierta para el tratamiento biológico que optimizará las condiciones ambientales y reducirá las emisiones de gases.

SOSTENIBILIDAD Contará con una instalación fotovoltaica de 650 kilovatios para reducir su consumo energético

Además, el contrato incorpora una instalación fotovoltaica de autoconsumo conectada a la red interior de la planta, con una potencia prevista de alrededor de 650 kWp, con el fin de reducir el consumo energético y la huella de carbono del complejo.

La iniciativa forma parte del plan municipal para cumplir los objetivos de la Estrategia Española de Economía Circular 'España Circular 2030', que fija para los próximos años tasas de reciclaje del 55 % en 2025, 60 % en 2030 y 65 % en 2035, con una limitación del 10 % de vertido máximo en 2035.

El centro de tratamiento de El Gorguel, recibe actualmente más de 96.000 toneladas de residuos urbanos al año, de las que cerca de un 35 % son materia orgánica biodegradable. «Con la puesta en marcha de esta actuación, Cartagena contará con una infraestructura adaptada al nuevo marco europeo de gestión de residuos y alineada con los compromisos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia», destacó ayer el Ayuntamiento.

Suelos contaminados

En los últimos años, el vertedero municipal ha sido objeto de investigaciones por episodios de contaminación denunciados por entidades ecologistas como Anse. Durante la pasada legislatura, se encargaron estudios para esclarecer la posible filtración de lixiviados en el subsuelo de El Gorguel y la sierra de la Fausilla. Terrenos en parte calificados como Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA)

El pasado febrero, la Junta de Gobierno dio el visto bueno a la contratación de las obras para el sellado del vaso 1 (Mina Regente), que dejó de estar operativo el 23 de diciembre de 2021 tras alcanzar el final de su vida útil. El proyecto contaba con un presupuesto base de licitación de 6.729.272,62 euros. La actuación incluye la instalación de una cobertura de impermeabilización con diversas capas de sellado, drenaje y protección, minimizando el impacto ambiental.

Una inversión de la que no se podrá sacar provecho sin el contenedor marrón implantado en las calles

De poco servirá contar con la planta de tratamiento si los cartageneros no cuentan con los medios necesarios para abastecerla de residuos orgánicos que valorizar. Este mes, la Mesa de Contratación declaró parcialmente desierto el concurso para la compra de nuevos contenedores, entre ellos el marrón, indicado para la recogida del biorresiduo. Ninguna empresa mostró interés por suministrar el Ayuntamiento ni este tipo de recipientes, ni los destinados al textil. Sí encontró el Consistorio ofrecimiento para la instalación de los contenedores destinados a la recogida de aceite usado.

El equipo de gobierno de Noelia Arroyo, visto el resultado fallido de la licitación, deberá publicar un nuevo concurso público para abastecerse del contenedor marrón y poder así sacar provecho a las instalaciones que recién acabar de contratar en El Gorguel.

Desde MC, por su parte, alertaron de que la puesta en marcha de este servicio es ya obligatoria en todos los municipios y recordaron que los contenedores vienen financiados con fondos europeos, los cuales están en riesgo de perderse si el Consistorio no es capaz de contar con este mobiliario para la recogida de basuras en el tiempo estipulado por Europa para justificar la ejecución de dicha ayuda. En concreto, el contrato fallido contaba con un presupuesto base de más de 4,4 millones de euros.