La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Instalaciones del vertedero de residuos municipal, operado por Lhicarsa y ubicado en El Gorguel. Antonio Gil/ AGM

La planta para tratar residuos orgánicos en el vertedero de El Gorguel costará 4,5 millones

La oferta de Pavasal se impone a las de las otras cinco mercantiles que optaban al concurso, que adaptará el servicio de basuras a la actual normativa europea

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:04

Comenta

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Cartagena propuso este miércoles la adjudicación de las obras para el tratamiento de biorresiduos en el centro municipal ... de tratamiento, ubicado en El Gorguel y operado por Lhicarsa. La constructora valenciana Pavasal fue la que obtuvo la mayor puntuación técnica entre las seis firmas concurrentes. La propuesta económica de la adjudicataria asciende a 4.553.577,74 euros más IVA, e incluye las mejoras planteadas en los pliegos del contrato. El proyecto, con un presupuesto base de licitación de 6.234.798 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de ocho meses, se financia con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (los conocidos fondos 'Next Generation') y está destinado a modernizar el sistema municipal de gestión de residuos para cumplir los objetivos europeos de economía circular.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los opositores docentes podrán elegir entre dos opciones en el examen práctico y llevarse su copia
  2. 2 Prisión provisional para el acusado de asfixiar a su novia de 19 años en Librilla
  3. 3 No dejes que las cucarachas invadan tu hogar: cómo prevenir una de las plagas más comunes en otoño
  4. 4 El Real Murcia también se carga a Goiria y confirma su volantazo
  5. 5 Nueve empresarios de la Región de Murcia entran como inversores en el proyecto del centro de microchips
  6. 6

    Exculpan a un conductor murciano captado por un radar circulando a 211 km/h
  7. 7 Dos heridos en un accidente de tráfico en Fuente Cubas, en Cartagena
  8. 8

    Adrián Colunga llega al banquillo del Real Murcia tras fulminar Moreno a Exteberria
  9. 9

    Los profesores avisan de que las redes dañan la salud mental de los estudiantes
  10. 10 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La planta para tratar residuos orgánicos en el vertedero de El Gorguel costará 4,5 millones

La planta para tratar residuos orgánicos en el vertedero de El Gorguel costará 4,5 millones