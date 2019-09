El plan para hacer 4.125 casas junto a Mandarache será reactivado este año El equipo de gobierno municipal pretende sacar en tres meses el concurso para designar urbanizador del nuevo ensanche EDUARDO RIBELLES Viernes, 6 septiembre 2019, 03:36

Con el Plan Rambla (1.600 viviendas) en ejecución, la alcaldesa, Ana Belén Castejón, tiene previsto reactivar otro proyecto de expansión urbana, paralizado desde hace tres años. Se trata del Ensanche Norte (C.C.1), que incluye 4.125 casas junto al centro comercial Mandarache. Esa reactivación fue confirmada ayer a 'La Verdad' por un portavoz de Castejón, tras un debate en el Pleno en el que MC atribuyó la parálisis de ese proyecto a supuestos intereses particulares.

La Concejalía de Urbanismo, que dirige Castejón, tiene previsto convocar el concurso de urbanización, entre noviembre y diciembre. Los técnicos han comprobado que hay empresas interesadas en iniciar proyectos inmobiliarios allí. Entre ellos estaría Promociones Sierra Minera, que en 2017 compró más de 250.000 metros cuadrados de terrenos, incluidos en esta enorme bolsa de suelo que llega hasta la carretera de La Asomada. Se hizo con parte de las parcelas que habían acabado en manos de entidades bancarias. Esto pasó durante la crisis económica, cuando ejecutaron los créditos impagados de antiguos dueños que los habían pedido para afrontar planes urbanísticos que no salieron adelante.

Además, la empresa constituida para llevar a cabo la urbanización, Belop SL, llegó a efectuar movimientos de tierras para perfilar el trazado de las calles y delimitar las parcelas, pero los paró por problemas financieros en 2013. Tras dos años de inacción, el Ayuntamiento procedió a apartar a esa promotora, por «incumplir sus obligaciones». Para entonces, ya habían quebrado tres de las cuatro empresas que la formaban. Además, algunos de sus representantes de referencia, como el exalcalde socialista José Antonio Alonso, se vieron implicados de lleno en la trama 'Púnica' de presunta corrupción.

José López, que era el alcalde en aquel momento, se proponía designar un nuevo urbanizador de inmediato, pero no pudo. Ayer fue él quien preguntó por qué esa situación se ha perpetuado durante tres años más y también por el paradero de los avales para cubrir los costes de urbanización. Ascendían a 13,7 millones y, tras compensar a los propietarios, el Ayuntamiento dispone de casi siete.

En este plan de expansión urbana está en juego no solo el crecimiento de la ciudad hacia el norte, sino también la creación de vías de comunicación entre la Avenida de Víctor Beltrí y la carretera que lleva de Torreciega a La Aparecida, a la altura del polígono industrial Cabezo Beaza. Estas vías son necesarias para vertebrar los barrios y zonas residenciales actuales y futuras, entre este polo de empresas y Santa Ana.

Por allí discurre el actual corredor ferroviario y su adaptación para acoger el AVE también influirá.

El Ensanche Oeste (el mencionado Plan Rambla) también fue objeto de debate. Ante las preguntas de MC y Unidas Podemos, la concejal de Transparencia, Alejandra Gutiérrez, informó de que la avenida principal, que unirá la carretera de Tentegorra con el puente del Cartagonova, «estará acabada y en funcionamiento este año». Respecto al parque proyectado al lado, «debe estar terminado durante la legislatura», indicó Gutiérrez, que no dio datos ni de sus dimensiones, ni de su coste. Tampoco de cómo pagará el Ayuntamiento el dinero que exceda de los 900.000 euros que tiene acordado aportar Tomás Olivo para la zona verde.

Los terrenos cedidos junto a las obras del citado vial para acoger este mes la feria de las fiestas de Carthagineses y Romanos son, en parte, de un particular que ha recibido una compensación de la Federación de Tropas y Legiones, no del Ayuntamiento. El coste ha sido de 13.000 euros más impuestos.

Castejón estudia ir al juzgado

Durante este debate, Castejón cortó la intervención de José López. Este no pudo concluir su argumentación sobre una supuesta negociación llevada a cabo a sus espaldas en 2016, cuando era alcalde. Atribuyó a asesores de Castejón haber convencido a Tomás Olivo de que no negociara con él y esperara a que ella fuera primer edil. A cambio, el promotor habría recibido garantías de un acuerdo ventajoso de reactivación de su plan. La alcaldesa lo desmintió, le advirtió de que no insistiera y estudiará ir a los tribunales. También Pilar Marcos fue requerida por la primera edil, para que no se refiriera al Plan Rambla como fruto de una supuesta negociación «sin transparencia» con Olivo.