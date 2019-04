Una concejal de Cartagena denuncia la muerte de su padre por el horario de Hemodinámica Pilar Marcos, en una fotografía con su padre. / LV La concejal y candidata de Unidas Podemos a la alcaldía, Pilar Marcos, relata cómo falleció «en el ascensor de La Arrixaca», tras un traslado forzoso a Murcia JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ Cartagena Domingo, 21 abril 2019, 10:11

«El hombre es trasladado en una ambulancia justo cuatro horas después de su llegada al precioso hospital [de Santa Lucía]. Después de cuatro horas de sufrimiento se le traslada al hospital de la capital, y el viaje dura una hora más. El hombre se encontraba tan grave que cualquier curva o bache podría costarle la vida. Pero era tan fuerte este hombre que no solo aguanta las cuatro horas sin la atención adecuada, sino que también resiste el traslado por carretera durante una hora más de su tiempo. Agonizante, y sin casi consciencia, llega a la capital, donde lo intervienen en un quirófano, y tras otra hora sale con los ojos abiertos y la cara amarilla, pero vivo. Solo quedan unos minutos de este relato desesperado, pues este hombre fallece en el ascensor del hospital de la capital sin posibilidad de vuelta atrás. Fueron seis horas y media, las que bastaron para que ese hombre muriese en un ascensor del hospital de La Arrixaca».

Este es uno de los fragmentos de la carta que la portavoz del grupo Cartagena Sí Se Puede en el Ayuntamiento y candidata a la alcaldía por Unidas Podemos-IU-Equo, Pilar Marcos, publicó el jueves en las redes sociales. Marcos se hizo eco de un nuevo fallecimiento de un paciente afectado por infarto, debido presuntamente al recorte en el horario del servicio de Hemodinámica en el Hospital Santa Lucía de Cartagena: el de su padre, Antonio Marcos Luzzy, en la mañana del Lunes Santo.

Un informe de cardiólogos de este centro público, desvelado hace unos días por el Partido Cantonal (PCAN), advierte de que la mortalidad se duplica con los traslados obligatorios en ambulancia al hospital de referencia regional. El estudio, publicado en la revista Sociedad Española de Cardiología, refleja que en los últimos tres años la tasa de mortalidad de las personas atendidas en Cartagena fue del 4%, ya que hubo siete muertos, y la de quienes fueron llevados a Murcia se elevó al 9,1%, pues hubo 25. El Santa Lucía solo asiste ataques coronarios los días laborables, en horario de 8 a 15. Los fines de semana y festivos, una UCI móvil lleva al enfermo agudo a Murcia. Así que de los 459 pacientes estudiados, solo 174 recibieron tratamiento en Cartagena.

A raíz de la denuncia del PCAN (que se sumó a otras previas de MC, PSOE y Podemos), y de una petición de Cs, la Consejería de Salud anunció que iba a convocar al Consejo de Salud de Cartagena. Este, dijo ayer, se celebrará después del 26 de abril.

De lunes a viernes, de 8 a 15

«Riesgo de morir es una frase muy dura, pero es la realidad, pues yo lo he vivido en primera persona. Tal vez era la hora de mi padre, pero tal vez no, y el no contar con el servicio de hemodinámica en el Hospital de Santa Lucía redujo su esperanza de vida», lamentó Pilar Marcos. Y, tras mostrar su indignación por las «seis horas y media de sufrimiento» de su padre, y por el padecimiento de su madre, quien llegó con el enfermo a las 4,10 horas de la madrugada al Santa Lucía, Marcos dijo a 'La Verdad' que plantará batalla, pues su progenitor tenía 81 años, «pero no estaba enfermo».

«La muerte de mi padre es un asunto personal. Pero para mí, que represento a un partido, lo personal es público», escribió. Y advirtió: «Voy a seguir luchando con todas mis fuerzas, con los vecinos y vecinas, por una sanidad pública y gratuita para todos. Os digo que voy a seguir denunciando estas muertes injustas producidas por la irresponsabilidad del gobierno del Partido Popular, para defender la salud de la gente, y para quitarle la máscara a los que prometen 'valor seguro' y dan 'riesgo de muerte'».