Cs pide explicaciones por los retrasos en la piscina del Palacio de Deportes La formación naranja pregunta por tercera vez al Ejecutivo local si la instalación dispone de sistemas antivapores de cloro y cuándo abrirá C. R. CARTAGENA. Sábado, 3 noviembre 2018, 01:55

El partido Ciudadanos reclamará por tercera vez en el próximo Pleno municipal explicaciones sobre los motivos por los que las piscinas del Palacio de Deportes de Cartagena no están operativas, mientras el resto de servicios comienzan a ponerse en marcha.

El pasado junio, la formación naranja preguntó sobre «los graves problemas» del nuevo edificio, entre otros, la ausencia de aislamiento en los espacios donde se sitúan las piscinas. La entonces responsable del área de Deportes, Obdulia Gómez, respondió que no entendía la pregunta, según Cs. En la sesión celebrada el pasado martes, pidió explicaciones otra vez al equipo de gobierno local. Pero el nuevo responsable de Deportes, Manuel Mora, eludió la cuestión. «Con tantas evasivas, es normal que creamos que están tratando de ocultar a la ciudadanía de Cartagena lo que pasa con estos espacios; nosotros no tenemos otro objetivo que diagnosticar los problemas que aún arrastra el Palacio y corregir las disfunciones para tener las grandes instalaciones deportivas que Cartagena se merece», aseguró el portavoz de la formación naranja, Manuel Padín.

La piscina no dispone del aislamiento que requiere para evitar que el vapor de cloro, altamente corrosivo, pueda expandirse con facilidad por todo el recinto y dañar y oxidar toda la cubierta interior del edificio, según el portavoz. No obstante, reclama información oficial para hacerse «una idea de lo que hay que hacer para solucionarlo, si hay que proteger con algún material las instalaciones, hacer obras para aislar la piscina o que estamos equivocados y no hay ningún problema lo cual celebraremos, no es tan complicada la respuesta», agregó.