Carmen Navarro luce su creación. Carmen Navarro, sombrerera ANTONIO BOTÍAS Murcia. Domingo, 18 noviembre 2018

Sombrerera y diseñadora murciana, Carmen Navarro es una artesana que forma parte de la Asociación nacional de Sombrereras y que, con motivo de la festividad de Santa Catalina, Patrona del gremio, participa en una gran exposición en Madrid. Bajo el título '1920. El nacimiento de la mujer moderna. Con sombreros y a lo loco', la muestra contará con una creación de Carmen, una pieza también inspirada en aquellos apasionantes años. Entretanto, la experta destaca este maravilloso oficio «que ha estado mucho tiempo en decadencia y que ahora poco a poco va resurgiendo».

-¿Hay un resurgimiento en la costumbre de usar sombrero?

-Tras años de cabezas descubiertas, el sector va creciendo poco a poco y cada vez son más las personas que se atreven a salir con un sombrero. Todo, gracias al empeño que estamos poniendo todos los que nos dedicamos al oficio de la sombrerería para dar a conocer la cultura del sombrero de una manera u otra.

-¿Quiénes lo lucen más, los murcianos o las murcianas?

-Por la experiencia en mi taller, son las murcianas las que más utilizan este complemento del vestir, sobre todo para sus eventos especiales. Buscan piezas únicas, exclusivas y diferentes que les aporten elegancia.

-¿Cuáles son las últimas tendencias de la moda?

-No suelo seguir las tendencias para el diseño de mis piezas. Me gusta seguir mi criterio y no dejarme influenciar por lo que, al fin y al cabo, es cambiante cada temporada.

-¿Por qué es Santa Catalina la Patrona de los sombrereros?

-La celebración de este día nace en Francia. Se celebraba en todos los talleres de alta costura. Paraban su actividad para honrar a las 'catherinettes', las trabajadoras solteras de 25 años. Se celebraba un baile en amarillo (alegría) y verde (esperanza). Esta celebración cae en desuso hacia 1988, debido a la liberación de la mujer. Diez años más tarde reaparece y, actualmente, se celebra en muchos países donde se conmemora esta fiesta luciendo llamativos tocados y sombreros.

-¿Qué exposición últiman con este motivo?

-Se inaugura en el Museo del Traje, de Madrid, la exposición '1920. El nacimiento de la mujer moderna. Con sombreros y a lo loco', en la que participo con una pieza titulada 'Azul noche' e inspirada en las lujosas fiestas que organizaba la alta sociedad norteamericana. La exposición se podrá visitar hasta el 6 de enero del año que viene.

-¿Es caro disfrutar y lucir un buen sombrero?

-En mi estudio cada pieza se elabora de manera artesanal y es única. El precio depende de muchos factores, materiales utilizados, técnica seleccionada, tiempo necesario en hacer la pieza... Considero que no es caro teniendo en cuenta que el cliente puede lucir una pieza especial, hecha a mano y completamente personalizada.

-¿Cuáles son los diseños ideales para lucir en una boda?

-Si la boda es de día, puede optar por una pamela, siempre y cuando se celebre entre el 15 de marzo y el 15 de octubre y antes de las 18 horas. Por otro lado, los tocados tienen como ventaja que los puedes utilizar en cualquier época del año y a cualquier hora. Por las mañanas pueden ser de mayor tamaño, mientras que los tocados del tipo joya, más llamativos y lujosos, los reservaremos siempre para la noche.