El PCAN denuncia que «el Gobierno culmina el plan del PP de aislamiento ferroviario»

El Partido Cantonal denuncia que el Gobierno de España «fulmina a Renfe en Cartagena con la inversión de 40 millones de euros para la construcción de un nuevo taller en Murcia». Tal y como afirmó el secretario de organización del PCAN, Antonio Conesa, «el PSOE culmina así el plan iniciado por el PP del aislamiento ferroviario de la ciudad, con el desvío por la capital del Segura del Corredor Mediterráneo en el tramo Alicante-Almería».

Antonio Conesa consideró que con esta nueva inversión en Murcia, el Gobierno central «da por finiquitada la línea de tren Madrid-Cartagena que inaugurara la reina Isabel II en 1862». En este sentido, afirmó que el Ministerio de Fomento prevé que el próximo taller en Murcia tenga ancho convencional, con tres posiciones de mantenimiento de 220 metros, y una capacidad para la revisión y reparación de veinticuatro trenes.

Desde el PCAN consideran también un agravio comparativo el presupuesto que se va a destinar en cada uno de los proyectos de Alta Velocidad. «El dinero que emplea en el caso de Murcia y el que proyecta para el caso de Cartagena en el soterramiento y nuevas estaciones AVE dista mucho de un trato igualitario. El presupuesto previsto para la ciudad es de 7.450.911 millones de euros. Una minucia respecto a los 603 millones de euros que cuesta la gigantesca nueva terminal y acceso definitivo del tren a la capital ejecutiva regional».