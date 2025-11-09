Pavía y Breda, orgullo militar

España ha sido durante más de 175 años líder en el campo de la defensa militar y ha destacado por ser el país «que se ... ha alzado con la victoria en batallas de gran importancia en las que hemos derrotado al ejército rebelde». La historia ha dejado constancia del liderazgo español en grandes gestas, como las de Pavía y Breda, unos hechos a recordar.

El pasado martes, el teniente general César Muro Benayas, presidente de la Asociación de Amigos del Camino Español y experto en la historia de los Tercios Españoles, impartió en Cartagena una interesante conferencia que llenó el imponente salón del Museo Histórico Militar del Parque de Artillería.

César Muro vino a Cartagena para recordar a los asistentes dos de las batallas que más orgullo han dejado a los españoles. Bajo el título 'De Pavía a Breda (1525-1625) cien años de preeminencia de los Tercios Españoles en Europa', el teniente general desarrolló un discurso muy didáctico y bien enlazado en el que dejó datos, anécdotas y hechos que hicieron comprender muy bien a los asistentes las dos contiendas.

Poco antes de comenzar la conferencia, César Muro comentaba con LA VERDAD el «excelente Museo Histórico Militar de Cartagena, un lugar único en el que podemos entender muy bien la historia de lo que ha sido la ciudad». Destacó la colección de miniaturas, que ha entrado tres veces en el libro de los Guinness, y las pinturas de Ferrer Dalmau que se acaban de incorporar «y que le hacen ser un espacio moderno y muy interesante».

El director del museo, el teniente coronel Ernesto Terry, ensalzó la figura del conferenciante, al que calificó de «un gran erudito que, entre otras cuestiones, ha sido jefe de la Guardia Real, paracaidista y uno de los fundadores de la UME. Además, Muro ha participado en distintas guerras, como la del Golfo y la del Sahara y posee entre sus condecoraciones la gran cruz del mérito militar».

Dispuestos a escucharle, y a «aprender más de estas dos batallas», se encontraba uno de los cuatro cronistas de la ciudad, Luis Miguel Pérez Adán, quien explicó que «es muy importante que la gente se acerque a la Cartagena de los siglos XVI y XVII». Tampoco faltó la directora del Teatro Romano, Elena Ruiz Valderas, quien dijo estar «muy interesada con el tema. Además, todo lo que hemos aprendido hoy me recuerda a batallas de la época romana como la de Tesino, cuando Aníbal cruzó Los Alpes», dijo al terminar la conferencia.

La conferencia, en la que el ponente hizo una introducción que versó sobre la primacía militar de España sobre el resto del mundo y la división del ejército en tercios, se dividió en dos partes diferenciadas. El teniente general explicó a la perfección, introduciendo planos y mapas de la zona, las dos batallas, y recordó que actualmente se cumplen 500 años de la contienda de Pavía y 400 de la batalla de Breda.

Original del siglo XVIII

Muchas fueron las personas que acudieron a la invitación del teniente coronel Ernesto Terry, que actualmente ha decidió recuperar el salón de actos del Museo para celebrar las conferencias ya que «se trata de una construcción abovedada, típica del Parque de Artillería, que conserva la parte original del siglo XVIII».

Entre los asistentes, Isabel Echevarría, Alfonso Carrasco, José Mariano Burruezo, Mari Carmen Mota, Melchor Amate y Antonio Pérez. Todos ellos salieron «muy satisfechos por todo lo que hemos aprendido hoy en esta conferencia muy bien detallada, que nos ha hecho comprender a la perfección la posición del Ejército en aquella época».

Muchos militares acudieron a la cita, entre ellos el comandante del Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cartagena (Comarcart), Alejandro Ferreiroa, que charlaba con el mando de la Fuerza de Guerra Naval Especial, el coronel de Infantería Juan Rivera. Este último destacó que el «general es un referente en el mundo militar y posee premios como el del Gran Capitán».