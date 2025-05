Pasco Escudero, teatro, radio y tele

Me reúno en la terraza de un bar con Francisco Escudero de Castro (Cartagena, 1951). Animadamente me cuenta que estuvo en el grupo de teatro ... del Círculo de Juventudes de Falange con Josefina Munuera y las hermanas Rosique, Diego Sánchez Espejo y tantos otros. Pusieron en escena 'La zapatera prodigiosa' e incluso recuerda vagamente una actuación en la Catedral Vieja, antes de 1969.

Como alumno formó parte de la primera promoción que inauguró el Instituto Isaac Peral, curso 1968-1969, con Pérez Reverte, Joaquín Balsalobre, Ginés Fernández Garrido, Alfonso Grandal o el mentado Diego, quienes formaron un grupo de teatro y un periódico. De gran ayuda fue la colaboración de Gloria Sánchez Palomero, profesora de Griego del centro, quien les proponía obras clásicas. Muy pronto Paco demandó la necesaria participación de las chicas del Jiménez de la Espada, el instituto femenino. Los ensayos mixtos tuvieron lugar en el salón de actos del Isaac Peral en una estrategia orientada al ligoteo, como otra cualquiera, pero culta donde las haya.

Fue a Madrid a estudiar Arte Dramático y Dirección Escénica trabajando además en Cadena Azul de Radiodifusión, la red de emisoras del Movimiento. Tomó parte en la celebérrima radio novela 'Simplemente María', auténtico fenómeno de masas emitida entre 1971 y 1974. Interpretó a un amigo del hijo de María durante meses, llegando a grabar tres episodios diarios por las tardes. Fue meritorio en el Teatro Español, recordando su participación en la obra 'La muerte de Dantón', todo ello mientras proseguía sus estudios en la Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza. Como alumno tenía derecho a entrar gratis a los teatros, ganándose unos dineros extras como aplaudidor. Otro episodio de meritorio lo vivió en el mítico Estudio 1 de TVE, aunque fuese con esos personajes que no hablan nada. Comenta Paco: «Un veterano actor me aconsejó que no se me viese la cara porque no me llamarían más. Y mi madre me decía que no me veía nunca».

Estudió en la Universidad de Los Ángeles teatro clásico y, tras lo vivido, no quería regresar a la España en blanco y negro

En la huelga de actores siempre estuvo en la punta de alante junto a gentes como Juan Diego, Concha Velasco, Adolfo Marsillach. El sindicato Vertical no les representaba, por ello decidieron crear el suyo. Otros actores con los que actuó fue el magnífico José Bodalo, aunque apostilla Paco: «Vamos, yo salía con una lanza». Hizo teatro en Cartagena y en Madrid con los cartageneros Eusebio Lázaro y Perico Beltrán. Y le dio tiempo a vivir la bohemia en el café Gijón jugando al poker con Perico y sus amigos Fernán Gómez y el escritor y periodista Manuel Vicent. Hasta que se dijo así mismo: «Esto no puede ser, he venido a estudiar».

De Olimpia a la Tele Cartagena

Obtuvo una beca de 45 días de estancia en la Universidad de Los Ángeles durante el curso 1972-73 para estudiar teatro clásico español allí, en un enclave de hispanos. Después de lo vivido no quería regresar a la España en blanco y negro. Siguió actuando y desarrollando trabajos como el de camarero en un restaurante especializado en paellas. Cuando la clientela llevaba una copa de más cogía la guitarra, cantando de mesa en mesa. El local lo gestionaba un panameño que se decía de Valencia. Regresó coincidiendo con el atentado de Carrero Blanco, advirtiendole una señora que como llevaba el pelo largo no debería salir a la calle en una temporadita. Su hermano Enrique, quien ejerció de padre a la muerte del progenitor, le propuso conducir durante el verano un programa en Radio Juventud de músicas alternativas como era el caso del rock sinfónico de Pink Floyd. Pasó a trabajar en la agencia de publicidad del hermano y Alejandro Cros. Hasta cantaba los anuncios publicitarios.

A la radio le debe conocer a la que sería su mujer Lola en una fiesta de Eurovosa en la que tomaban parte. Ella estaba allí procedente de Asturias en su primer día de vacaciones en La Manga. Y eso que Paco no pensaba asistir pero lo animó su compañero Salvador Escolar. Entablaron una conversación que le hizo inseparable de la asturiana, a la que dedicaba canciones desde la emisora.

Disfrutó llevando el programa concurso '¿Dónde está el clavel?', que movilizaba a las buenas gentes, corriendo de un sitio a otro de la ciudad. Los premios podrían ser una comida para dos en Los Habaneros o entradas para el cine Mariola. Cuando los de Arroyo Sonido abren la discoteca Olimpia en 1977 le proponen ejercer de disc-jockey. Un oficio que abandonó al entrar en TeleCartagena, que comenzó sus emisiones el 18 de diciembre de 1987, siendo uno de los accionistas su hermano Enrique.

En la tele estuvo de 1988 hasta su jubilación en 2012, siendo responsable de los informativos y luego director. También fue corresponsal de informativos en Cartagena de Radio Nacional de España. Ahora se le puede ver pasear como un marqués de la calle Mayor o en la sede de los californios, como buen sampedrista.