Todos los partidos exigen a López Miras atender los infartos las 24 horas Puerta de Urgencias del Santa Lucía. / Pablo Sánchez / AGM Castejón muestra su «indignación» con el presidente por cuestionar a los médicos del Santa Lucía, y Arroyo reclama que Hemodinámica abra sin limitaciones JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ Sábado, 4 mayo 2019, 15:25

Todos los partidos políticos, incluido el PP, exigieron este sábado al Gobierno regional que dé marcha atrás al recorte horario de la Unidad de Hemodinámica del Hospital Santa Lucía, para que después de años vuelva a atender las 24 horas del día, incluidos festivos, a los pacientes que sufren un infarto. El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, recibió además una lluvia de críticas por las declaraciones en las que cuestionó el informe de los cardiólogos del citado centro público, según el cual el traslado forzoso de infartados al Hospital de La Arrixaca, en Murcia, duplica el riego de morir.

«Es un disparate el decir que los pacientes corren riesgo alguno tal y como se les atiende», afirmó el viernes López Miras en Cartagena, si bien añadió: «Estamos siempre dispuestos a mejorar aquellos servicios que sean necesarios».

Con el Consejo de Salud que debe tratar este asunto aún sin fecha, según confirmó a 'La Verdad' la Consejería que dirige Manuel Villegas, las palabras del jefe del Ejecutivo causaron un aluvión de críticas. En calidad de secretaria general del PSOE de Cartagena, Ana Belén Castejón, reclamó de nuevo la apertura ininterrumpida «para evitar riesgos innecesarios a los cartageneros». La también alcaldesa y candidata del PSOE en los comicios mostró su «indignación», y recordó que según los especialistas en los últimos tres años la tasa de mortalidad de las personas atendidas en Cartagena fue del 4%, ya que hubo siete muertos, y la de quienes fueron trasladados en UCI a Murcia se elevó al 9,1%, pues hubo 25.

Castejón calificó de «increíble que el presidente se atreva a cuestionar estudios médicos porque no son acordes a sus intereses, en lugar de dar respuesta a las necesidades reales de los cartageneros», y habló de «negligencia» autonómica.

En un acto en El Batel, la cantidada popular a la alcaldía, Noelia Arroyo, explicó que pidió al presidente hace semanas que Hemodinámica funcione sin restricciones, y que por eso ella lo lleva en su programa electoral. «Aunque diferentes jefes de servicio me han dicho que se cubren todas las necesidades en el momento en que una UCI llega cuando hay una crisis cardiaca, y que se puede empezar a tratar al paciente en ese momento, yo no entiendo cómo si un lunes es bueno que esté abierta esa unidad que no esté abierto un domingo».

«Las crisis no entienden de días ni de horario», añadió Arroyo, y dijo que «políticamente y sobre todo como cartagenera» no entiende el sistema actual. Agregó que aunque el presidente intentara con sus palabras trasladar la opinión «científica y profesional» de algunos jefes sanitarios, López Miras tiene la misma «sensibilidad» que ella.

Ciudadanos y Podemos reclamaron la dimisión del jefe del Ejecutivo autononómico. Manuel Padín, candidato de Cs, afirmó que López Miras debería «leer el informe y pedir disculpas por su ignorancia», y anunció que pedirá su reprobación y la del consejero Villegas en el Pleno municipal del día 10. Podemos indicó que el presidente «no solo niega una evidencia, es decir las muertes que se producen, sino que además contradice a los profesionales médicos». A su juicio, es son palabras «miserables» y que reflejan una «actitud irresponsable».

Críticas de MC, PCAN y Vox

El presidente de MC, Jesús Giménez, acusó al jefe regional y «a los suyos» de «despreciar la vida de los habitantes de toda la comarca, como venimos denunciando hace años». Y avanzó que su grupo pedirá al Pleno que sea declarado «persona non grata». Celestino García, aspirante a alcalde por el Partido Cantonal (PCAN), la formación que develó el estudio médico, lamentó que «cuando los responsables de la Administración juegan con la salud de las personas, las promesas políticas incumplidas rozan la perversión».

Y la candidata de Vox y médico de familia, María José López, advirtió de que Hemodinámica «no debe tener horario de entidad bancaria». Dijo que la atención «ha de ser inmediata, sin perder un solo minuto en traslados, para aumentar significativamente la supervivencia del paciente».