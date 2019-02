«Este es un partido de centro que solo pactará con quien respeta al ciudadano» Sabiote, a su entrada ayer en la presentación en el Casino. / A. GIL / AGM Pedro Sabiote apuesta por la gestión al margen de las ideologías, en su presentación como candidato a alcalde por Somos Región EDUARDO RIBELLES Domingo, 3 febrero 2019, 09:45

Algo más de 150 personas arroparon ayer al candidato de Somos Región, Pedro Sabiote, en su presentación en el Casino de Cartagena. Además del presidente del partido, Alberto Garre, y de la coordinadora local, Ana Belén Nicolás, empresarios como el máximo responsable del Hospital Perpetuo Socorro, José Hernández Mondéjar, le escucharon reivindicarse como representante de «un partido de centro». También le oyeron decir que «prefiere apostar por la buena gestión» a hablar de ideologías y que, ante el probable escenario de división del voto en las próximas elecciones, pone «el respeto a los ciudadanos y a la Constitución» como condiciones para formar o apoyar un gobierno estable.

Sabiote, que es profesor de Educación Vial y ha brillado como autor de tiras de humor gráfico en la prensa regional, entra en política a los 49 años. «No solo es cartagenero, sino que siente este municipio como nadie y todo el mundo le conoce. Es la persona idónea para pacificar los ánimos y poner la moderación que necesita la Corporación municipal. Puede ser un gran alcalde, una pieza básica de cualquier acuerdo de gobierno o hacer un gran papel en la oposición», le elogió Alberto Garre, justo antes de la presentación.

«Lo primero es rebajar la crispación que impide que los proyectos importantes culminen y que servicios públicos básicos como la atención social funcionen como piden y necesitan los vecinos», subrayó Sabiote. Para conocer de cerca sus necesidades, el candidato ha empezado a mantener reuniones sectoriales «con colectivos de padres de alumnos». Quiere tener claras sus exigencias respecto a la mejora de los colegios y los institutos.

Asimismo, está interesado en que los proyectos estratégicos como el macropuerto de contenedores del Gorguel y la llegada de la Alta Velocidad «respeten toda la normativa ambiental y se hagan con todas las garantías».

«Salgo a ganar»

«Yo salgo a ganar estas elecciones, pero creo que el voto va a estar muy repartido. De hecho, a día de hoy sería incapaz de hacer una porra electoral con garantías de acertar», admitió Sabiote. «Más prematuro aún me parece avanzar ahora con quién negociaré y con quién no. Sí puedo decir que los límites para pactar son el respeto a la Constitución y a los ciudadanos», explicó. Al situarse como un candidato de centro, se desmarcó de cualquier afinidad con VOX, que le arrebató a Somos Región en una encuesta los dos diputados regionales que le atribuyó otra anterior. A nivel local, no hay sondeos oficiales que permitan prever el resultado electoral.