La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Limpieza de zonas verdes. Ayto.

Parques y Jardines refuerza la limpieza de zonas verdes en 3 barrios de Cartagena

El Ayuntamiento destaca actuaciones de poda y reparaciones de mobiliario en Santa Lucía, San Antón y José María Lapuerta

LV

Cartagena

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:15

Comenta

El Ayuntamiento anunció este miércoles que el servicio municipal de Parques y Jardines está reforzando las labores de mantenimiento y mejora en distintos barrios del municipio con el objetivo de conservar en buen estado las zonas verdes y espacios públicos para garantizar su disfrute por parte de los vecinos.

El Consistorio destacó como actuaciones recientes y recién culminadas una emprendida en el barrio de Santa Lucía, donde se han llevado a cabo labores de poda de arbolado, reforma del sistema de riego y resiembra de áreas verdes.

Además, señaló el Consistorio, se procedió al lijado y pintado de bancos de hierro en la plaza del Pescador, y a la reparación y pintado de bancos tanto en la calle Pedro Jorquera como en la plaza de la Marina, donde se han renovado un total de ocho bancos.

Por otro lado, en San Antón, el Ayuntamiento aseguró que «se mantienen de forma intensiva los trabajos rutinarios de limpieza, junto con la siega y perfilado del césped, el mantenimiento de la red de riego y podas periódicas». Algo que, manifestaron, se está complementando con reparaciones de bancos y resiembras, garantizando así el correcto estado de las zonas ajardinadas del barrio.

En José María Lapuerta, reseñaron también que «se han intensificado las labores de limpieza diaria, junto con la siega y perfilado del césped». Entre los trabajos recientes, destacaron el recorte de naranjos y la eliminación de sus frutos, la poda de arbustos y palmeras, el desbroce y limpieza general, así como la retirada de grafitis en los muros de la calle Covadonga. También se han eliminado lantanas y se han efectuado revisiones del sistema de riego.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía blinda la puerta de Urgencias del Parchís, en Cartagena, tras la muerte de un hombre de 68 años
  2. 2 Detenido por acuchillar a su madre en el cuello en un apartamento turístico de Murcia
  3. 3 Abre un nuevo supermercado 24 horas en Murcia: cafetería, estanco, papelería y otros servicios
  4. 4 Aemet avisa de lluvias y tormentas: cómo afectarán a la Región de Murcia
  5. 5

    Fortuna se quita la ropa por la lucha contra el cáncer
  6. 6

    El Gobierno ofrece subir el salario de los funcionarios hasta 2028 al menos con el IPC
  7. 7

    Las inmobiliarias avisan: la vivienda de segunda mano seguirá subiendo en la Región de Murcia
  8. 8 Detenido por acuchillar a su madre en el cuello en un apartamento turístico de Murcia
  9. 9 La planta superior del murciano mercado de Verónicas quedará sin uso tras el fin de las obras de rehabilitación
  10. 10

    Volver a trabajar más allá de los 50: «Llega un momento en que te hundes»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Parques y Jardines refuerza la limpieza de zonas verdes en 3 barrios de Cartagena

Parques y Jardines refuerza la limpieza de zonas verdes en 3 barrios de Cartagena