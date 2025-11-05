Parques y Jardines refuerza la limpieza de zonas verdes en 3 barrios de Cartagena El Ayuntamiento destaca actuaciones de poda y reparaciones de mobiliario en Santa Lucía, San Antón y José María Lapuerta

El Ayuntamiento anunció este miércoles que el servicio municipal de Parques y Jardines está reforzando las labores de mantenimiento y mejora en distintos barrios del municipio con el objetivo de conservar en buen estado las zonas verdes y espacios públicos para garantizar su disfrute por parte de los vecinos.

El Consistorio destacó como actuaciones recientes y recién culminadas una emprendida en el barrio de Santa Lucía, donde se han llevado a cabo labores de poda de arbolado, reforma del sistema de riego y resiembra de áreas verdes.

Además, señaló el Consistorio, se procedió al lijado y pintado de bancos de hierro en la plaza del Pescador, y a la reparación y pintado de bancos tanto en la calle Pedro Jorquera como en la plaza de la Marina, donde se han renovado un total de ocho bancos.

Por otro lado, en San Antón, el Ayuntamiento aseguró que «se mantienen de forma intensiva los trabajos rutinarios de limpieza, junto con la siega y perfilado del césped, el mantenimiento de la red de riego y podas periódicas». Algo que, manifestaron, se está complementando con reparaciones de bancos y resiembras, garantizando así el correcto estado de las zonas ajardinadas del barrio.

En José María Lapuerta, reseñaron también que «se han intensificado las labores de limpieza diaria, junto con la siega y perfilado del césped». Entre los trabajos recientes, destacaron el recorte de naranjos y la eliminación de sus frutos, la poda de arbustos y palmeras, el desbroce y limpieza general, así como la retirada de grafitis en los muros de la calle Covadonga. También se han eliminado lantanas y se han efectuado revisiones del sistema de riego.

