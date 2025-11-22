El parón de la negociación enquista el conflicto de la industria auxiliar en Cartagena Desde la UEA amenazan con volver a la huelga si no se retoman, tras rechazar la oferta de la Fremm el pasado 30 de octubre

Eva Cavas Sábado, 22 de noviembre 2025, 09:48 Comenta Compartir

Los operarios de las empresas auxiliares de Navantia empiezan a perder la paciencia ante los parones que están afectando a las negociaciones para incluir el plus de astillero en sus nóminas. Desde el sindicato UGT FICA, Antonio Conesa, aseguró que desde que el representante de la Federación Regional de Empresarios del Metal (Fremm) se levantase de la mesa el pasado día 30 de octubre, tras no alcanzar un acuerdo «no han vuelto a fijar una fecha para la próxima reunión ni nos han presentado la modificación de la propuesta».

En dicho encuentro las negociaciones se enfriaron debido a que «están enrocados en que el plus sea absorbible y compensable, lo que significa que el plus de astillero lo cobrarán las empresas, pero los trabajadores no lo van a percibir en sus nóminas, como ocurre en el resto de astilleros. Les pedí que nos mostraran un plus concedido en cualquier empresa de la industria del metal de cualquier punto de España que fuera absorbible y compensable, pero es que no existe», afirmó.

Otro de los puntos de la oferta que frenaron el acuerdo fue la negativa de Navantia y patronal de que dicho plus lo cobrasen también trabajadores de talleres externos que trabajan en exclusiva para el astillero. «Dejan fuera del convenio a talleres en los que el 100% de la producción es para Navantia. En otros astilleros se ceden talleres propios para que se instalen estos trabajadores, pero aquí lo hacen en talleres externos con personal de Navantia supervisando siempre el trabajo. No tiene sentido que los dejen fuera», declaró el portavoz de los operarios de las empresas auxiliares.

Reclaman el cobro del plus de astillero para quienes produzcan para Navantia, incluidos los talleres externos

Los trabajadores se sienten decepcionados por la respuesta que han obtenido de la Fremm, sobre todo tras haber cedido en las demandas de abandonar la huelga y volver a sus puestos de trabajo para sentarse a negociar. «La huelga se paró y desde entonces lo único que hemos hecho ha sido respetar todas y cada una de las pautas que nos han marcado tanto la Fremm como Navantia. Pero parece que no está sirviendo para nada», explicó Conesa.

Por eso, aseguran que, «si no nos queda otra opción, tendremos que retomar la huelga y dejar claro que no podemos seguir estando a la cola siempre. No es normal que haya gente cobrando 1.100 euros por hacer submarinos. Saben perfectamente que tenemos el convenio más bajo de toda España y que el astillero de Cartagena es el perjudicado».

Antes del 31 de diciembre

Por su parte, el secretario de la Fremm, Andrés Sánchez, aseguró que las negociaciones continúan abiertas y que se producirá un nuevo encuentro antes del 31 de diciembre, día en que finaliza la vigencia del actual convenio del metal. «Nos comprometimos al estudio del impacto del plus de astillero y eso es lo que estamos haciendo. Las negociaciones sobre este plus no se han roto, pero continuarán en el marco del nuevo convenio. Porque el convenio actual sigue vigente hasta el 31 de diciembre», declaró.

Sánchez aseguró que se está avanzando en el estudio, tanto por parte de Fremm como de los sindicatos. «Seguimos en fase de estudio, pero estoy seguro de que sacaremos conclusiones conjuntas. El estudio debe estar terminado antes del 31 de diciembre, así que nos reuniremos antes de fecha. Existe una interlocución constante con los sindicatos y nos seguiremos sentando, por este y por otros motivos, hasta llegar a un acuerdo», aseguró.