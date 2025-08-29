Paralizan la obra que rompió el camino al Castillo de los Moros de Cartagena

El Ayuntamiento decretó este pasado jueves la paralización de las obras de construcción de una residencia de estudiantes que se levanta en el paseo de ... las Delicias del barrio de Santa Lucía. Los trabajos, que estaban horadando la ladera del cerro de los Moros, habían roto el principal camino de subida al castillo. Una situación que había sido denunciada la pasada semana por el portavoz del PSOE, Manuel Torres, y que obligó esta semana a personarse en el lugar a los técnicos de Urbanismo.

Según comunicaron fuentes municipales a este periódico, «el concejal de Urbanismo, Diego Ortega, firmó ayer –por el miércoles– un decreto paralizando esa obra». Desde el Consistorio explican a LA VERDAD que, tras la inspección, se comprobó que las obras habían invadido una parcela que no está en el proyecto, practicando un desmonte y cortando un camino que es de titularidad privada, aunque siempre ha estado abierto al público.

En lo referente a la protección del entorno y su catalogación en el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) –el de 1987–, desde el Ayuntamiento informaron ya a este diario que el lugar está recogido en el documento como Sistema General de Espacios Libres y recalcaron que, en este sentido, «no tiene ninguna figura de protección».

El PSOE, en su denuncia, criticó que esta actuación suponía una alteración del entorno del castillo –declarado Bien de Interés Cultural (BIC)–, sino que también podía suponer un riesgo en caso de emergencia. El edil Torres refería que, si se produjera un incendio en la zona o se desmoronara parte de la fortificación, ni grúas ni camiones de bomberos podrían acceder. «Impide el paso de bomberos y sanitarios a la fortaleza y a la zona alta del barrio, si hubiera un incendio, no hay forma de que los camiones lleguen a las viviendas», dijo.

A juicio de Torres, la actuación supone un daño patrimonial que incumple lo establecido por el Plan Director del cerro, el cual fue aprobado el año pasado y que incluye este espacio en la propuesta de delimitación del entorno en Grado B, que se refiere a zonas con posibles restos arqueológicos, dada la inexistencia de estudios previos y de obras que hubieran podido afectar.

Desde el grupo municipal socialista avanzan a este diario que presentarán al próximo Pleno una moción para exigir que se reconstruya de forma inmediata el acceso al castillo, que se calendarice y dote de presupuesto la ejecución de las obras que incluye el Plan Director y que en la zona determinada como B en el citado documento se exija un informe de la dirección de Patrimonio antes de autorizar cualquier proyecto de construcción.

El Castillo de los Moros es una fortificación militar que data del siglo XVIII y que jugó un papel destacado en la Guerra de Sucesión y en la Cantonal. La construcción fue declarada BIC el 7 de agosto de 1997 y el 13 de agosto de 2014 fue incluida en la Lista Roja del Patrimonio de la Asociación Hispania Nostra.