Cartelería colocada en el tramo del camino de subida al castillo que ha sido destruido. ANTONIO GIL / AGM

Paralizan la obra que rompió el camino al Castillo de los Moros de Cartagena

Los socialistas presentan una moción para exigir la reconstrucción del sendero y que se ejecuten los trabajos recogidos en el Plan Director

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Jueves, 28 de agosto 2025

El Ayuntamiento decretó este pasado jueves la paralización de las obras de construcción de una residencia de estudiantes que se levanta en el paseo de ... las Delicias del barrio de Santa Lucía. Los trabajos, que estaban horadando la ladera del cerro de los Moros, habían roto el principal camino de subida al castillo. Una situación que había sido denunciada la pasada semana por el portavoz del PSOE, Manuel Torres, y que obligó esta semana a personarse en el lugar a los técnicos de Urbanismo.

